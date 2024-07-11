Не стала переживать из-за измен мужа: российская певица Алсу завела новый роман

Источник сообщает: "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", что вызывает беспокойство у Абрамова относительно раздела имущества после развода.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алсу сделала заявление после развода и показала своего сына. Российская певица Алсу, которая сейчас переживает развод со своим мужем-бизнесменом Яном Абрамовым, отметила свой день рождения, опубликовав фотографию с самыми близкими ей людьми на своей странице в Instagram. На снимке видны ее младший сын Рафаэль и дочери Микелла и Сафина, но ее мужа Яна Абрамова среди них нет.

Алсу подчеркнула важность семьи, имея в виду своих детей, и отметила, что жизнь прекрасна, и она учится ценить каждое мгновение. Она также отметила, что не жалеет ни о каком событии в своей жизни, ведь каждое из них имеет определенный смысл и делает его сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Певица подчеркнула, что сейчас проживает свой лучший возраст и теперь точно понимает свои желания и цели.

Алсу выразила благодарность своим родителям и детям, признавшись, что испытывает абсолютное счастье. Она также отметила, что впереди ее ждет много интересного и теперь по-настоящему понимает фразу "В** лет жизнь только начинается!"



