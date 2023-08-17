Не тешьте себя иллюзиями: российский оппозиционер рассказал, сколько россиян против войны в Украине

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Кравцев Сергей
Количество россиян, которые негативно относятся к идеи путинского режима о захватнической войне против Украины, не больше 15%. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров.
Россияне. Фото: из открытых источников
Оппозиционер отметил, на сегодняшний день критика войны в РФ, даже либеральная, в целом не против войны. Большинство россиян не готовы осуждать полномасштабную войну против Украины даже с чисто моральной позиции.
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По его словам, гражданам РФ настолько промыли мозги, что люди напрочь разучились мыслить критически, как и понимать какие-либо моральные ценности. Но идеи здесь нет никакой. Большинство россиян размышляют, что так как поступает партия – это правильно, значит это и нужно делать. Сейчас в России очень похожее состояние с тем, какое было в Советском Союзе.
При этом Каспаров обратил внимание на странную позицию российских либералов и оппозиционеров, которые якобы против войны, но только лишь потому что война идет плохо, потому что украинский дрон атакует Москву, потому что НАТО приблизилось к границе и так далее.
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