Не тешьте себя иллюзиями: российский оппозиционер рассказал, сколько россиян против войны в Украине

Количество россиян, которые негативно относятся к идеи путинского режима о захватнической войне против Украины, не больше 15%. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Россияне. Фото: из открытых источников

Оппозиционер отметил, на сегодняшний день критика войны в РФ, даже либеральная, в целом не против войны. Большинство россиян не готовы осуждать полномасштабную войну против Украины даже с чисто моральной позиции.

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"Мы понимаем, что в лучшем случае количество людей в России, которое выступало против войны с моральных позиций — это, я думаю, 10-15% — это потолок. Это 15-20 миллионов человек. Это то, что удалось Путину за много лет", — высказался Каспаров.

По его словам, гражданам РФ настолько промыли мозги, что люди напрочь разучились мыслить критически, как и понимать какие-либо моральные ценности. Но идеи здесь нет никакой. Большинство россиян размышляют, что так как поступает партия – это правильно, значит это и нужно делать. Сейчас в России очень похожее состояние с тем, какое было в Советском Союзе.

При этом Каспаров обратил внимание на странную позицию российских либералов и оппозиционеров, которые якобы против войны, но только лишь потому что война идет плохо, потому что украинский дрон атакует Москву, потому что НАТО приблизилось к границе и так далее.

"Показательно, что моральной составляющей там вообще нет. И вот это как раз, мне кажется, очень роднит гитлеровскую Германию с путинской Россией", – отметил Каспаров.

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