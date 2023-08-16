Новый обвал рубля и разгон инфляции: что происходит в РФ – могут ли россияне выйти на улицы

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После того, как российский рубль пересек психологическую отметку в 100 руб за доллар, Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. О чем говорят финансово-экономические процессы, происходящие сейчас в стране-агрессоре? Могут ли они вылиться в социальное недовольство со всеми вытекающими? Как подтолкнуть путинский режим к краху? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обвал рубля. Фото: из открытых источников
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что подтолкнуть путинский режим к краху можно только военными победами над российской армией и переносом боевых действий на территорию РФ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, Россия сейчас пытается любыми путями увеличить финансирование собственного военно-промышленного комплекса (ВПК). И одновременно с этим – купировать рост инфляции.
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:
В то же время, эксперт не думает, что россияне как-то бурно на это отреагируют. Не отреагировали же украинцы, напоминает он, социальными протестами, когда доллар подскочил с 28 почти до 40 грн.
Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО – в обмен на потерю части территории: что стоит за этим предложением – как реагировать.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 12:23
Зі своєю країною нічого не вдалось. Аналізуємо що відбувається в інших.