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Новый обвал рубля и разгон инфляции: что происходит в РФ – могут ли россияне выйти на улицы

Сейчас в РФ идет рост инфляционных ожиданий на осень и подготовка к процессу финансирования ВПК за счет эмиссии, что будет тормозить российскую экономику

сегодня, 13:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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После того, как российский рубль пересек психологическую отметку в 100 руб за доллар, Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовыхО чем говорят финансово-экономические процессы, происходящие сейчас в стране-агрессоре? Могут ли они вылиться в социальное недовольство со всеми вытекающими? Как подтолкнуть путинский режим к краху? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Новый обвал рубля и разгон инфляции: что происходит в РФ – могут ли россияне выйти на улицы

Обвал рубля. Фото: из открытых источников

Россия сейчас пытается любыми путями увеличить финансирование собственного военно-промышленного комплекса

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что подтолкнуть путинский режим к краху можно только военными победами над российской армией и переносом боевых действий на территорию РФ.


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"Никакие экономические факторы, сами по себе, напрямую на ту не повлияют. Но они могут влиять опосредовано, постепенно сжигая ресурсы врага", – поясняет эксперт.

По его словам, Россия сейчас пытается любыми путями увеличить финансирование собственного военно-промышленного комплекса (ВПК). И одновременно с этим – купировать рост инфляции.

"К счастью для нас, делают они это самым топорным способом, отказавшись от более эффективных инструментов, которые использовали до сих пор, – отмечает Юрий Гаврилечко. – Напомню, что в первые месяцы полномасштабного вторжения Центробанк РФ уже поднимал учетную ставку до 20%, но оперативно ее снизил – и смог, тем самым, погасить разгон инфляции в 2022 году. Сейчас же идет рост инфляционных ожиданий на осень и подготовка к процессу финансирования ВПК за счет эмиссии, что будет тормозить российскую экономику".

То, что происходит с рублем – вполне закономерно и ситуация будет ухудшаться

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

"Экономика России всё больше завязана на выпуск военной продукции, всё больше переходит на военные рельсы. А такая экономика не добавляет ВВП. Люди не покупают автоматы, танки и снаряды. Поэтому то, что происходит с рублем – вполне закономерно. И ситуация будет ухудшаться".

В то же время, эксперт не думает, что россияне как-то бурно на это отреагируют. Не отреагировали же украинцы, напоминает он, социальными протестами, когда доллар подскочил с 28 почти до 40 грн.

"Недовольство в РФ, конечно, будет. Но для того, чтобы финансово-экономическая ситуация вынудила Кремль задуматься о прекращении войны, нужно еще, как минимум, года три. Так что решать всё будет ситуация на поле боя", – констатирует Сергей Гармаш.

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Источник: https://comments.ua/
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