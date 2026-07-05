Не только Донбасс: историк назвал украинские территории, которые хочет захватить Путин

Российский диктатор Владимир Путин стремится не только к захвату Донбасса, но и к установлению контроля над всей Украиной. Именно поэтому возможное прекращение боевых действий не будет гарантировать продолжительный мир. Такое мнение высказал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Ярослав Грицак в интервью Новини.LIVE заявил, что Донбасс для Кремля является лишь инструментом достижения более масштабной цели.

"Он не отстанет от Украины. Путину не интересен Донбасс сам по себе. Для Путина Донбасс — это размена карт. Путин по отношению к Украине испытывает чисто иррациональное чувство. Это не поддается рациональным аргументам. Последнее можно писать одним словом — обсессия. Он имеет обсессию на пункте Украина. Она трижды вышла из его рук", — заявил историк.

Грицак убежден, что в случае достижения перемирия в войне риск нового этапа агрессии будет оставаться, пока нынешнее руководство России будет сохранять власть. По его словам, "пока Путин есть, мира не будет. Могут быть перемирия, но настоящего мира не будет".

По его мнению, Украина должна исходить из долгосрочной перспективы и строить систему безопасности, способную сдерживать будущие угрозы. В качестве примера он привел государства, которые на протяжении десятилетий поддерживают высокий уровень оборонной готовности.

"Нам иначе нужно брать другую стратегию развития, потому что мы должны строить теперь государство, общество, которое будет готово к отпору российской агрессии в любое время, потому что она будет существовать, скорее всего, существовать долго. Это учит, что мы должны ставать на путь, как Израиль, Швейцария или Финляндия, которые имеют постоянную армию", — добавил Грицак.

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