Не только Донбасс: историк назвал украинские территории, которые хочет захватить Путин

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин стремится не только к захвату Донбасса, но и к установлению контроля над всей Украиной. Именно поэтому возможное прекращение боевых действий не будет гарантировать продолжительный мир. Такое мнение высказал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Ярослав Грицак в интервью Новини.LIVE заявил, что Донбасс для Кремля является лишь инструментом достижения более масштабной цели.
Грицак убежден, что в случае достижения перемирия в войне риск нового этапа агрессии будет оставаться, пока нынешнее руководство России будет сохранять власть. По его словам, "пока Путин есть, мира не будет. Могут быть перемирия, но настоящего мира не будет".
По его мнению, Украина должна исходить из долгосрочной перспективы и строить систему безопасности, способную сдерживать будущие угрозы. В качестве примера он привел государства, которые на протяжении десятилетий поддерживают высокий уровень оборонной готовности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин на грани провала в войне. На какой рискованный шаг планирует идти Кремль.
Также "Комментарии" писали, что в США раскрыли реальные планы Путина. Какие территории Украины хочет захватить Кремль.