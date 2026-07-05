Не лише Донбас: історик назвав українські території, які хоче захопити Путін

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Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін прагне не лише захоплення Донбасу, а встановлення контролю над усією Україною. Саме тому можливе припинення бойових дій не гарантуватиме тривалого миру. Таку думку висловив історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.
Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Ярослав Грицак в інтерв'ю Новини.LIVE заявив, що Донбас для Кремля є лише інструментом досягнення значно масштабнішої мети.
Грицак переконаний, що у разі досягнення перемир'я у війні ризик нового етапу агресії залишатиметься доти, доки нинішнє керівництво Росії зберігатиме владу. За його словами, "поки Путін є, миру не буде. Можуть бути перемир'я, але справжнього миру не буде".
На його думку, Україна має виходити з довгострокової перспективи та будувати систему безпеки, здатну стримувати майбутні загрози. Як приклад він навів держави, які протягом десятиліть підтримують високий рівень оборонної готовності.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін на межі провалу у війні. На який ризикований крок планує йти Кремль.
Також "Коментарі" писали, що в США розкрили реальні плани Путіна. Які території України хоче захопити Кремль.