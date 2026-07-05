Не лише Донбас: історик назвав українські території, які хоче захопити Путін

Російський диктатор Володимир Путін прагне не лише захоплення Донбасу, а встановлення контролю над усією Україною. Саме тому можливе припинення бойових дій не гарантуватиме тривалого миру. Таку думку висловив історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ярослав Грицак в інтерв'ю Новини.LIVE заявив, що Донбас для Кремля є лише інструментом досягнення значно масштабнішої мети.

"Він не відчепиться від України. Путіну не цікавий Донбас сам по собі. Для Путіна Донбас — це розміна карт. Путін щодо України має чисто ірраціональне почуття. Це не піддається раціональним аргументам. Останнє можна писати одним словом — обсесія. Він має обсесію на пункті Україна. Вона тричі вийшла з його рук", — заявив історик.

Грицак переконаний, що у разі досягнення перемир'я у війні ризик нового етапу агресії залишатиметься доти, доки нинішнє керівництво Росії зберігатиме владу. За його словами, "поки Путін є, миру не буде. Можуть бути перемир'я, але справжнього миру не буде".

На його думку, Україна має виходити з довгострокової перспективи та будувати систему безпеки, здатну стримувати майбутні загрози. Як приклад він навів держави, які протягом десятиліть підтримують високий рівень оборонної готовності.

"Нам інакше треба брати іншу стратегію розвитку, тому що ми повинні будувати тепер державу, суспільство, яке буде готово до відпору російської агресії будь-коли, тому що вона буде існувати, швидше за все, існувати довго. Це навчає, що ми мусимо ставити на шлях так, як Ізраїль, Швейцарія чи Фінляндія, які мають постійну армію", — додав Грицак.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін на межі провалу у війні. На який ризикований крок планує йти Кремль.

Також "Коментарі" писали, що в США розкрили реальні плани Путіна. Які території України хоче захопити Кремль.