Глава МИД РФ Лавров дал понять, что темы русского языка и УПЦ обсуждаются на переговорах по Украине и Москва продолжает на них настаивать. Об этом он заявил в интервью пропагандистам РФ

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"В Израиле не запрещен арабский, в Палестине, в арабских странах не запрещен иврит. Нигде речь не запрещена. А вот в Украине – и не просто язык, а язык коренного народа этих земель, официальный язык ООН – он запрещен. И если они хотят гарантиями безопасности увековечить именно этот режим (неважно, на неважно, на это неважно, на это неважно).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Министерства иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров в интервью пропагандистскому каналу RT выступил с очередными обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Российский министр утверждает, что украинское руководство не заинтересовано в прекращении боевых действий.

По словам Лаврова, достижение мирных договоренностей якобы представляет угрозу личному будущему украинского президента: "Зеленскому не нужен мир на Украине, он будет означать конец его карьеры".

Также министр прибег к оскорблениям, комментируя мотивацию президента Украины: "Совесть и Зеленский сочетаются плохо, он ни о чем не думает, кроме как о собственном выживании".

Лавров отдельно остановился на продолжающемся переговорном процессе в Объединенных Арабских Эмиратах. Он связал успех консультаций с недавними заявлениями генсека НАТО Марка Рютте о гарантиях безопасности:

"Если украинцы прилетели в Абу-Даби с теми идеями безопасности, которые Рютте озвучил в Раде, это снова покажет, что Зеленский не хочет мира". Несмотря на участие российской делегации в трехсторонних консультациях, Лавров заявил об отсутствии конкретики по предложениям украинской и американской сторон.