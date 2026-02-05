logo_ukra

Не тільки Донбас: Лавров нагадав про ще дві важливі вимоги РФ на переговорах
commentss НОВИНИ Всі новини

Не тільки Донбас: Лавров нагадав про ще дві важливі вимоги РФ на переговорах

Лавров дав зрозуміти, що РФ не відступить від своїх вимог

5 лютого 2026, 20:13
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Глава МЗС РФ Лавров дав зрозуміти, що теми російської мови та УПЦ обговорюються на переговорах щодо України, і Москва продовжує на них наполягати. Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистам РФ

Не тільки Донбас: Лавров нагадав про ще дві важливі вимоги РФ на переговорах

Сергій Лавров (фото з відкритих джерел)

"В Ізраїлі не заборонена арабська, в Палестині, в арабських країнах не заборонена іврит. Ніде мова не заборонена. А ось в Україні – і не просто мова, а мова корінного народу цих земель, офіційна мова ООН – вона заборонена. І якщо вони хочуть гарантіями безпеки увічнити саме цей режим (неважливо, на якій території), це неприйнятно", – заявив Лавров.

 Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що очільник Міністерства закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров в інтерв’ю пропагандистському каналу RT виступив із черговими звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського. Російський міністр стверджує, що українське керівництво не зацікавлене у припиненні бойових дій.

За словами Лаврова, досягнення мирних домовленостей нібито несе загрозу особистому майбутньому українського президента: "Зеленському не потрібен мир на Україні, він означатиме кінець його кар'єри".

Також міністр вдався до образ, коментуючи мотивацію президента України: "Совість і Зеленський поєднуються погано, він ні про що не думає, окрім як про власне виживання".
 Лавров окремо зупинився на переговорному процесі, який триває в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він пов’язав успіх консультацій із недавніми заявами генсека НАТО Марка Рютте щодо гарантій безпеки:

"Якщо українці прилетіли в Абу-Дабі з тими ідеями щодо безпеки, які Рютте озвучив у Раді, це знову покаже, що Зеленський не хоче миру". Попри участь російської делегації у тристоронніх консультаціях, Лавров заявив про відсутність конкретики щодо пропозицій української та американської сторін.

 

 



