Не тільки Донбас: Лавров нагадав про ще дві важливі вимоги РФ на переговорах

Лиля Воробьева
Глава МЗС РФ Лавров дав зрозуміти, що теми російської мови та УПЦ обговорюються на переговорах щодо України, і Москва продовжує на них наполягати. Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистам РФ
Сергій Лавров (фото з відкритих джерел)
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що очільник Міністерства закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров в інтерв’ю пропагандистському каналу RT виступив із черговими звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського. Російський міністр стверджує, що українське керівництво не зацікавлене у припиненні бойових дій.
За словами Лаврова, досягнення мирних домовленостей нібито несе загрозу особистому майбутньому українського президента: "Зеленському не потрібен мир на Україні, він означатиме кінець його кар'єри".
Також міністр вдався до образ, коментуючи мотивацію президента України: "Совість і Зеленський поєднуються погано, він ні про що не думає, окрім як про власне виживання".
Лавров окремо зупинився на переговорному процесі, який триває в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він пов’язав успіх консультацій із недавніми заявами генсека НАТО Марка Рютте щодо гарантій безпеки:
"Якщо українці прилетіли в Абу-Дабі з тими ідеями щодо безпеки, які Рютте озвучив у Раді, це знову покаже, що Зеленський не хоче миру". Попри участь російської делегації у тристоронніх консультаціях, Лавров заявив про відсутність конкретики щодо пропозицій української та американської сторін.