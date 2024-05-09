Не только Донбасс: на параде в Москве назвали 4 города Украины, которые хотят "освободить"

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как и предполагалось, российский диктатор Владимир Путин использовал парад 9 мая, который прошел на Красной площади в Москве, в целях пропаганды войны против Украины и запугивания запада ядерным оружием. В частности, в ходе прохождения по площади различных подразделений ВС РФ ведущий неоднократно упоминал "героев" так называемой "СВО". Говорилось, что россияне сейчас "освобождают" украинские города, в частности, Киев, Одессу, Запорожье и Харьков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bild".
Парад в Москве. Фото: из открытых источников
СМИ обращает внимание, что на парад прибыли более 1 тысячи участников войны в Украине. Ведущий церемонии заявил, что сухопутные войска, "как в суровые годы Великой отечественной войны, шаг за шагом освобождают мир от приспешников неонацизма и международного терроризма".
В ходе своего выступления диктатор почтил память "боевых товарищей, павших в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию", и сказал, что "стремление оправдать нынешних последователей нацистов — часть общей политики западных элит".
Читайте также на портале "Комментарии" - Владимир Путин выступил на параде в Москве по случаю 9 мая. Во время своего выступления Путин обвинил Запад в "искажении правды", а также назвал российских оккупантов в Украине "героями".
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 12:12
Це відповідь на лояльність проросійської влади в Україні: Гугнявого і Єрмака. Ми пройшли це завдяки Порошенку Турчинову Яценюку Кличку у січні 2014 коли віддячили за спокійну олімпіаду у Сочі вбивство небесної сотні. Нічого не навчило і через місяць Яценюк з Турчиновим заборонили провокувати Путіна. Втратили Крим і Донбас. Нічого не навчило і зараз Єрмак Гугнявого дав команду не провокувати Путіна на інавгурацію і победобісся. В подяку отримали ракети і шалений наступ. Терпіли не змінюються і не вчаться, верещать від болю, але їдять кактус.