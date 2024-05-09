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Не только Донбасс: на параде в Москве назвали 4 города Украины, которые хотят "освободить"

На Красной площади неоднократно упоминались "герои СВО", которые якобы "освобождают" украинские города

сегодня, 12:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как и предполагалось, российский диктатор Владимир Путин использовал парад 9 мая, который прошел на Красной площади в Москве, в целях пропаганды войны против Украины и запугивания запада ядерным оружием. В частности, в ходе прохождения по площади различных подразделений ВС РФ ведущий неоднократно упоминал "героев" так называемой "СВО". Говорилось, что россияне сейчас "освобождают" украинские города, в частности, Киев, Одессу, Запорожье и Харьков. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bild".

Не только Донбасс: на параде в Москве назвали 4 города Украины, которые хотят "освободить"

Парад в Москве. Фото: из открытых источников

СМИ обращает внимание, что на парад прибыли более 1 тысячи участников войны в Украине. Ведущий церемонии заявил, что сухопутные войска, "как в суровые годы Великой отечественной войны, шаг за шагом освобождают мир от приспешников неонацизма и международного терроризма". 

В ходе своего выступления диктатор почтил память "боевых товарищей, павших в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию", и сказал, что "стремление оправдать нынешних последователей нацистов — часть общей политики западных элит".

"В этом году российский режим использует праздник для военной пропаганды против Украины. Тогда республики СССР вместе защищались от вторжения нацистов. Сегодня Россия ведет жестокую агрессивную войну против Украины", — отмечает немецкое издание.

Читайте также на портале "Комментарии" - Владимир Путин выступил на параде в Москве по случаю 9 мая. Во время своего выступления Путин обвинил Запад в "искажении правды", а также назвал российских оккупантов в Украине "героями".

"Запад предпринимает попытки исказить правду о Второй мировой войне, поскольку она мешает колониальной политике, пытается разжигать в мире конфликты, межнациональную рознь, сдерживать суверенные центры развития", — сказал Путин.




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Ігор

сегодня, 12:12

Це відповідь на лояльність проросійської влади в Україні: Гугнявого і Єрмака. Ми пройшли це завдяки Порошенку Турчинову Яценюку Кличку у січні 2014 коли віддячили за спокійну олімпіаду у Сочі вбивство небесної сотні. Нічого не навчило і через місяць Яценюк з Турчиновим заборонили провокувати Путіна. Втратили Крим і Донбас. Нічого не навчило і зараз Єрмак Гугнявого дав команду не провокувати Путіна на інавгурацію і победобісся. В подяку отримали ракети і шалений наступ. Терпіли не змінюються і не вчаться, верещать від болю, але їдять кактус.


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