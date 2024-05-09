Путин выступил на параде в Москве: что сказал российский диктатор

Российский диктатор Владимир Путин выступил на параде в Москве по случаю 9 мая. Во время своего выступления Путин обвинил Запад в "искажении правды", а также назвал российских оккупантов в Украине "героями".



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В России начали проходить мероприятия по случаю "дня победы". Перед проведением парада российский диктатор Владимир Путин выступил с пропагандистской речью, критикующей западных партнеров Украины.

"Запад предпринимает попытки исказить правду о Второй мировой войне, поскольку она мешает колониальной политике, пытается разжигать в мире конфликты, межнациональную рознь, сдерживать суверенные центры развития", — сказал Путин.

Глава РФ заявил, что российские силы находятся в готовности и якобы будут делать "все, чтобы не допустить глобального столкновения".

Также диктатор назвал российских оккупантов "героями", которых нужно сравнивать с советскими военными, воевавшими во Второй мировой войне.

"Все участники СВО — наши герои, с ними — вся Россия, судьба страны, будущее зависит от каждого, нужно равняться поколениям победителей в Великой отечественной войне", — сказал Путин и завершил речь словами "За Россию! За Победу! Ура!".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году к российскому диктатору в Москву приехало по меньшей мере восемь президентов. Что стало гораздо меньшим количеством лидеров, приезжавших на российский парад на 9 мая до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что не так с заявлениями Владимира Путина о мире, которые он озвучил во время так называемой инаугурации на пост президента России.