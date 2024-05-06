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Не только Франция. МИД РФ угрожает ударами по территории еще одного союзника Украины

В МИДе страны-агрессора России разразились угрозами в адрес Британии после того, как Лондон разрешил Украине использовать его оружие для атаки на российские территории. Как результат, в ведомстве Лаврова пригрозили Британии ударами

сегодня, 17:15
Автор:
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Ткачик Олеся
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В понедельник, 6 мая, министерство иностранных дел страны-агрессора вызвало посла Британии Найджела Кейси на беседу.

Не только Франция. МИД РФ угрожает ударами по территории еще одного союзника Украины

МИД РФ

После встречи в МИД РФ разразились угрозами в адрес Британии. Россиян возмутило то, что Лондон позволил Украине использовать предоставленное им оружие для нанесения ударов по территории страны-агрессора.

По мнению представителей МИД России, такие действия свидетельствуют о том, что Британия "де-факто" стала стороной конфликта в Украине, а это ведет к "серьезной эскалации".

В ведомстве Сергея Лаврова заявили, что Найджел Кейси был предупрежден о том, что РФ ответит на удары Украины, которые будут нанесены британским оружием. В частности, там подчеркнули, что будут готовы атаковать военные объекты и технику Великобритании, которые находятся на территории Украины, и даже за ее пределами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил о том, что Британия разрешила Украине использовать ее оружие, чтобы наносить удары по территории РФ. По его словам, такие действия справедливы, ведь РФ наносит удары по территории Украины.

Кроме того, известно, что в РФ решили провести учения по использованию тактического ядерного оружия. Как отметил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, таким образом Россия реагирует на "эскалацию" со стороны страны Запада. В этом контексте он упомянул заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что войска его страны могут быть введены в Украину. Также Пескова возмутило то, что Британия разрешила использовать его оружие, чтобы избивать по территории РФ. Кроме того, представитель кремлевского диктатора обратил внимание на слова американского сенатора о том, что Штаты не дадут Украине упасть, и в случае критической ситуации введут свои войска в страну.




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Источник: https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1948389/
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