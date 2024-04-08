Не только Оренбург. Еще двум российским областям грозит масштабный паводок

Как сообщил Денис Паслер на встрече с местными жителями, в Орске запланировано строительство новой дамбы.

Наводнение в России

По словам российского губернатора, власти региона уже понимают, какие риски бывают в области с точки зрения напора воды и высоты. Он сообщил, что планируется постройка новой дамбы и отметил, что проект будет полноценный.

Жительница Орска Татьяна Александровна, которая входит в инициативную группу, сообщила журналистам, что она присутствовала на встрече с губернатором. Она отметила, что жителями пообещали провести еще одну встречу, где расскажут об итогах работы.

Всего на встрече присутствовало около 20 жителей. Администрации задавали вопросы о судьбе дамбы и размерах выплат. Она также рассказала, что власти пообещали построить новую дамбу.

Кроме того, известно, что в ближайшие сутки уровень воды в Урале в Оренбургской области вырастет еще в пределах 5-40 см. Оренбуржцев, находящимся в зоне подтопления, призвали покинуть свои дома. Также российские спасатели заявили, что в ближайшие сутки в Оренбуржье может подтопить еще 2003 жилых дома, 2400 приусадебных участков в 35 населенных пунктах.

Как заявил директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль", эколог Роман Пукалов, вслед за Оренбургской областью может затопить Курганскую и Тюменскую, они севернее, там пик паводка будет через неделю. Глава города Ишима в Тюменской области Федор Шишкин призвал местных жителей готовиться к наводнению. Жителям частных домов в зоне риска рекомендовано эвакуироваться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России заявили, что дамбу в Орске провало из-за грызунов.



