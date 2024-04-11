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Не только Оренбург: вода подступает еще в двух областях РФ

Вода также поднялась в Томской и Кемеровской областях

сегодня, 14:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Томской области России сильно поднялся уровень воды в реке Томь, в результате чего затоплены дороги и дома в селах под облцентром, также затоплены дома в соседней Кемеровськой области РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Не только Оренбург: вода подступает еще в двух областях РФ

Россию продолжает затапливать. Фото из открытых источников

Российские пропагандисты отмечают, бушующее в России половодье добралось и до Томской области: уровень воды в реке Томь за сутки серьёзно вырос, затопило дороги и несколько десятков домов в сёлах под Томском. Сам областной центр пока нетронут.

Также сообщается, что частично затопило поселок Усть-Кабырза в соседней Кемеровской области РФ − под водой оказались 44 домовладения, более 70 человек вывезли в пункты временного размещения.

В городе Оренбург Оренбургской области РФ сейчас борются, чтобы не подпустить воду к многоэтажкм местного ЖК "Гранд Парк". По данным властей, туда перебазируют водоналивные дамбы.

В другом городе Оренбургской области − Орске уровень реки Урал якобы немного упал. Сообщается, что вода отошла от 820 домов, но все еще остаются подтопленными около 6 тысяч домов.

Читайте также на портале "Комментарии" — компания Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области РФ. В Кремле считают, что прогноз по наводнениям неблагоприятный и уровень воды продолжит расти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что России ситуация очень напряженная, однако российский диктатор Владимир Путин не планирует посетить пострадавшие регионы. Он, по словам Дмитрия Пескова, постоянно "получает информацию, координирует работу всех ветвей власти".




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