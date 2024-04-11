Оренбург идет под воду: у Путина разводят руками и говорят, что прогнозы неутешительны

Как передает портал "Комментарии", компания Maxar опубликовала спутниковые снимки последствий затопления в Оренбургской области РФ. В Кремле считают, что прогноз по наводнениям неблагоприятный и уровень воды продолжит расти.

В РФ продолжает затапливать Оренбург и область. Фото: MAXAR

Maxar опубликовала снимки нескольких населенных пунктов Оренбургской области РФ, в частности областного центра, которые затопило в результате сезонных наводнений и прорыва дамбы в городе Орск. Наводнение продолжается вдоль многих рек и притоков реки Урал.

Снимки были сделаны в период с 3 по 9 апреля 2024 года.

При этом российские пропагандистские ресурсы, типа "РИА-Новости" приводят слова пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова, который заявляет, что прогнозы по наводнениям неутешительны и уровень воды продолжает расти.

Вода приходит в новые регионы. По его словам, ситуация очень напряженная, однако российский диктатор Владимир Путин не планирует посетить пострадавшие регионы. Он, по словам Дмитрия Пескова, постоянно "получает информацию, координирует работу всех ветвей власти".

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация станет еще хуже. Россиян призвали немедленно покинуть Оренбург.

Также издание "Комментарии" сообщало – продолжаются масштабные паводки в РФ – на Урале и Поволжье. Жители Орска, затопленного после прорыва дамбы, обвиняют власти в бездействии и халатности, а им в ответ угрожают арестами. Ну, а "крайними" в прорыве дамбы решили, похоже, сделать… грызунов. Могут ли протесты по тем или иным поводам стать массовыми в России, которая миллиарды тратит на войну, но не на улучшение ситуации в себе самой? Остался ли в РФ такой рычаг давления на власть как "фактор улицы"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



