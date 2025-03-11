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Не только Украина: Кремль нашел страну, которая получит «нелегитимного» президента

В Кремле настаивают на том, что пророссийский кандидат, должен быть допущен к выборам в Румынии

сегодня, 12:21
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Ткачик Олеся

Кремль опроверг заявления западных СМИ о якобы имеющихся связях с кандидатом в президенты Румынии Кэлином Джорджеску и назвал его недопуск к выборам нарушением демократических принципов. В частности, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Не только Украина: Кремль нашел страну, которая получит «нелегитимного» президента

Дмитрий Песков

"Это — попрание всех норм демократии в центре Европы. Любые выборы, которые состоятся без него, будут нелегитимными", — заявил Песков.

Кроме того, представитель Кремля отверг обвинения в связях Джорджеску с Россией, назвав их "абсолютно безосновательными и не имеющими никакого смысла".

При этом известно, что пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов, состоявшихся 24 ноября 2024 года. Национальное избирательное бюро признало итоги голосования, однако перед вторым туром, который должен был пройти 8 ноября, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты, ссылаясь на существенные нарушения избирательного процесса.

Новые выборы назначены на 4 мая, а возможный второй тур запланирован на 18 мая. Однако Национальное избирательное бюро не допустило Джорджеску к участию. Он уже заявил, что намерен оспорить это решение в суде.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ЦИК Румынии не допустил пророссийского политика Келина Джорджеску к предстоящим в мае президентским выборам. После оглашения соответствующего решения сторонники кандидата, находившиеся перед зданием ЦИК, начали беспорядки. В ситуацию вмешалась полиция. Сам Келин Джорджеску заявил, что это решение – это "продолжение государственного переворота, совершенное 6 декабря". Как известно, Келин Джорджеску ранее выиграл первый тур, результаты которого упразднил суд, обвинив политика в связях с Россией.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/1013013
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