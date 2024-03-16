Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Одиозный заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что такой страны как Латвия не существует. Как передает портал "Комментарии", экс-президент России опубликовал в своем Telegram-канале фотографию "Харьковского процесса" 1943 года, которую назвал "альтернативным фотовариантом формулы мира".
Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников
Так Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Россия должна быть разгромлена.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев обиделся из-за требования Европарламента к России по поводу румынского золота. При этом он заявил, что "румыны – это не нация".
Европарламент потребовал от России вернуть Румынии золото, которое более века назад она вывезла из страны. При этом Медведев назвал такие требования "наглостью".
Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев предложил свое видение "мирных переговоров" по окончанию войны в Украине. Российский политик предложил "российскую формулу мира" из 7 пунктов, в которых показал настоящие условия России в отношении Украины.
Обсуждения
Новости