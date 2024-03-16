Не только Украина: Медведев назвал еще одну бывшую республику СССР несуществующей страной

Одиозный заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что такой страны как Латвия не существует. Как передает портал "Комментарии", экс-президент России опубликовал в своем Telegram-канале фотографию "Харьковского процесса" 1943 года, которую назвал "альтернативным фотовариантом формулы мира".

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Так Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Россия должна быть разгромлена.

"И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori", — написал бывший президент России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев обиделся из-за требования Европарламента к России по поводу румынского золота. При этом он заявил, что "румыны – это не нация".

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии золото, которое более века назад она вывезла из страны. При этом Медведев назвал такие требования "наглостью".

"ЕС украл у России активов на 300 млрд долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать", — заявил Медведев.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев предложил свое видение "мирных переговоров" по окончанию войны в Украине. Российский политик предложил "российскую формулу мира" из 7 пунктов, в которых показал настоящие условия России в отношении Украины.



