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Не только Украина: Медведев назвал еще одну бывшую республику СССР несуществующей страной

Дмитрий Медведев назвал Латвию несуществующей страной и пригрозил президенту казнью

сегодня, 08:54
Автор:
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Кравцев Сергей
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Одиозный заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что такой страны как Латвия не существует. Как передает портал "Комментарии", экс-президент России опубликовал в своем Telegram-канале фотографию "Харьковского процесса" 1943 года, которую назвал "альтернативным фотовариантом формулы мира". 

Не только Украина: Медведев назвал еще одну бывшую республику СССР несуществующей страной

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Так Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что Россия должна быть разгромлена.

"И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori", — написал бывший президент России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Медведев обиделся из-за требования Европарламента к России по поводу румынского золота. При этом он заявил, что "румыны – это не нация".                                               

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии золото, которое более века назад она вывезла из страны. При этом Медведев назвал такие требования "наглостью".

"ЕС украл у России активов на 300 млрд долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать", — заявил Медведев.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев предложил свое видение "мирных переговоров" по окончанию войны в Украине. Российский политик предложил "российскую формулу мира" из 7 пунктов, в которых показал настоящие условия России в отношении Украины.




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