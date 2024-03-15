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Румыны не нация, а образ жизни. Медведев оскандалился новыми заявлениями

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оскорбился из-за требования Европарламента к России по поводу румынского золота. При этом он заявил, что «румыны – это не нация»

сегодня, 14:22
Автор:
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Ткачик Олеся
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Европарламент потребовал от России вернуть Румынии золото, которое более века назад она вывезла из страны. При этом Медведев назвал такие требования "наглостью".

Румыны не нация, а образ жизни. Медведев оскандалился новыми заявлениями

Дмитрий Медведев

"ЕС украл у России активов на 300 млрд долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать",
— заявил Медведев.

Также бывший президент России назвал лидеров Европы "придурками, слабаками и ничтожествами".

Более того, он разразился оскорбления в адрес румын и заявил, что "румын, как известно, не нация, а образ жизни".

Также Медведев попытался объяснить, почему страна-агрессор не отдаст Румынии золото. По его словам, в 1918 году румынское золото было национализировано советским правительством "за плохое поведение". Он отметил, что Румыния якобы "это приняла".

"Ну, а теперь снова разыгрался аппетит у разных придурков из Европарламента",
— заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, Дмитрий Медведев неоднократно попадает в скандалы из-за своих неадекватных высказываний. В частности, в последний раз его подняли на смех из-за его "мирного плана" для Украины, который предусматривает безоговорочную капитуляцию Киева. В частности, он заявил, что Украина должна признать свое поражение и пройти "демилитаризацию". Далее, по его мнению, должна пройти "денацификация" страны под контролем ООН. После этого, по мнению неадекватного Медведева, ООН должна признать, что Украина потеряла свою субъектность и без согласия России не может вступать в военные альянсы. Далее, считает Медведев, все органы власти в Украине должны уйти в отставку. Завершится все, по его мнению, должно тем, что Украина должна присоединиться к России.




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Источник: https://vk.com/wall53083705_54871
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