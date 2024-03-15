Румыны не нация, а образ жизни. Медведев оскандалился новыми заявлениями

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Ткачик Олеся
Европарламент потребовал от России вернуть Румынии золото, которое более века назад она вывезла из страны. При этом Медведев назвал такие требования "наглостью".
Дмитрий Медведев
Также бывший президент России назвал лидеров Европы "придурками, слабаками и ничтожествами".
Более того, он разразился оскорбления в адрес румын и заявил, что "румын, как известно, не нация, а образ жизни".
Также Медведев попытался объяснить, почему страна-агрессор не отдаст Румынии золото. По его словам, в 1918 году румынское золото было национализировано советским правительством "за плохое поведение". Он отметил, что Румыния якобы "это приняла".
Напомним, Дмитрий Медведев неоднократно попадает в скандалы из-за своих неадекватных высказываний. В частности, в последний раз его подняли на смех из-за его "мирного плана" для Украины, который предусматривает безоговорочную капитуляцию Киева. В частности, он заявил, что Украина должна признать свое поражение и пройти "демилитаризацию". Далее, по его мнению, должна пройти "денацификация" страны под контролем ООН. После этого, по мнению неадекватного Медведева, ООН должна признать, что Украина потеряла свою субъектность и без согласия России не может вступать в военные альянсы. Далее, считает Медведев, все органы власти в Украине должны уйти в отставку. Завершится все, по его мнению, должно тем, что Украина должна присоединиться к России.
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