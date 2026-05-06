Не украинских дронов на параде в Москве: чего действительно сейчас боится Путин

Slava Kot
Накануне традиционного военного парада в Москве растет напряжение не только из-за возможных атак от украинских дронов, но и из-за признаков внутренних конфликтов в российской элите. Политолог Виктор Шлинчак отмечает, что для российского диктатора Владимира Путина ключевая угроза может быть не извне, а изнутри.
Виктор Шлинчак в эфире "Эспрессо" обратил внимание на ряд косвенных сигналов, свидетельствующих о нестабильности в российских властных кругах. В частности, политолог указывает на активизацию критики со стороны контролируемых ранее политических сил, а также конфликты между силовыми структурами и представителями бывшего руководства оборонного ведомства.
Политолог отмечает, что на этом фоне усиливается охрана Путина, появляются сообщения об изменении местонахождение российского диктатора, а также предположение об изоляции от публичного пространства.
Как следствие, Шлинчак считает, что главным страхом Путина сейчас может быть не столько угроза ударов украинских дронов во время парада в Москве на 9 мая, сколько риск внутреннего бунта.
