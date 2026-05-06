Не украинских дронов на параде в Москве: чего действительно сейчас боится Путин

Накануне традиционного военного парада в Москве растет напряжение не только из-за возможных атак от украинских дронов, но и из-за признаков внутренних конфликтов в российской элите. Политолог Виктор Шлинчак отмечает, что для российского диктатора Владимира Путина ключевая угроза может быть не извне, а изнутри.

Виктор Шлинчак в эфире "Эспрессо" обратил внимание на ряд косвенных сигналов, свидетельствующих о нестабильности в российских властных кругах. В частности, политолог указывает на активизацию критики со стороны контролируемых ранее политических сил, а также конфликты между силовыми структурами и представителями бывшего руководства оборонного ведомства.

"Сейчас такое впечатление, что в России начинаются процессы, выходящие из-под контроля. К примеру, "оппозиционеры" из компартии, которая уже давно ручная и контролируемая Кремлем, сейчас начинаются какие-то митинги, где они очень негативно отзываются и о Путине, и о режиме. Как раз на этом фоне обостряется конфликт между спецслужбами и бывшим министром обороны Шойгу", – говорит Шлинчак.

Политолог отмечает, что на этом фоне усиливается охрана Путина, появляются сообщения об изменении местонахождение российского диктатора, а также предположение об изоляции от публичного пространства.

Как следствие, Шлинчак считает, что главным страхом Путина сейчас может быть не столько угроза ударов украинских дронов во время парада в Москве на 9 мая, сколько риск внутреннего бунта.

"И весь этот хаос вокруг парада как раз усугубляет подозрения, что внутри российской верхушки не все так просто. Путин никогда не считался ни с падением рейтинга, ни с падением доверия-недоверия, ни с какими-то единичными протестами, которые постоянно подавляли. Но для него очень важно не допустить бунта внутри собственной верхушки", — добавил Шлинчак.

