Не українських дронів на параді у Москві: чого насправді зараз боїться Путін

Slava Kot
Напередодні традиційного військового параду в Москві зростає напруга не лише через можливі атаки від українських дронів, а й через ознаки внутрішніх конфліктів у російській еліті. Політолог Віктор Шлінчак зауважує, що для російського диктатора Володимира Путіна ключова загроза може походити не ззовні, а зсередини.
Віктор Шлінчак в ефірі "Еспресо" звернув увагу на низку непрямих сигналів, які свідчать про нестабільність у російських владних колах. Зокрема політолог вказує на активізацію критики з боку контрольованих раніше політичних сил, а також конфлікти між силовими структурами та представниками колишнього керівництва оборонного відомства.
Політолог зауважує, що на цьому тлі посилюється охорона Путіна, з’являються повідомлення про зміну місцеперебування російського диктатора, а також припущення про ізоляцію від публічного простору.
Як наслідок Шлінчак вважає, що головним страхом Путіна зараз може бути не стільки загроза ударів українських дронів під час параду у Москві на 9 травня, скільки ризик внутрішнього бунту.
