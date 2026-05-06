Не українських дронів на параді у Москві: чого насправді зараз боїться Путін

Напередодні традиційного військового параду в Москві зростає напруга не лише через можливі атаки від українських дронів, а й через ознаки внутрішніх конфліктів у російській еліті. Політолог Віктор Шлінчак зауважує, що для російського диктатора Володимира Путіна ключова загроза може походити не ззовні, а зсередини.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віктор Шлінчак в ефірі "Еспресо" звернув увагу на низку непрямих сигналів, які свідчать про нестабільність у російських владних колах. Зокрема політолог вказує на активізацію критики з боку контрольованих раніше політичних сил, а також конфлікти між силовими структурами та представниками колишнього керівництва оборонного відомства.

"Зараз таке враження, що в Росії починаються процеси, які виходять з-під контролю. Наприклад, "опозиціонери" із компартії, яка вже давно ручна і контрольована Кремлем, зараз починаються якісь мітинги, де вони дуже негативно відгукуються і про Путіна, і про режим. Якраз на цьому фоні загострюється конфлікт між спецслужбами та колишнім міністром оборони Шойгу", — говорить Шлінчак.

Політолог зауважує, що на цьому тлі посилюється охорона Путіна, з’являються повідомлення про зміну місцеперебування російського диктатора, а також припущення про ізоляцію від публічного простору.

Як наслідок Шлінчак вважає, що головним страхом Путіна зараз може бути не стільки загроза ударів українських дронів під час параду у Москві на 9 травня, скільки ризик внутрішнього бунту.

"І весь цей хаос навколо параду якраз посилює підозри, що всередині російської верхівки не все так просто. Путін ніколи не зважав ні на падіння рейтингу, ні на падіння довіри-недовіри, ні на якісь поодинокі протести, які постійно придушували. Але для нього дуже важливо не допустити бунту всередині власної верхівки", — додав Шлінчак.

