Не захотела плясать под дудку Путина: известную актрису РФ объявили в международный розыск
commentss НОВОСТИ Все новости

Не захотела плясать под дудку Путина: известную актрису РФ объявили в международный розыск

Кремль решил поквитаться с актрисой Яной Трояновой

3 октября 2025, 15:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на востребованность в России популярной актрисе Яне Трояновой теперь закрыты двери на все киносъемочные в России, а всего из-за того, что она сильно не угодила путинскому режиму. Она посмела, несмотря на свою узнаваемость и популярность в РФ, публично осудить начало так называемой "СВО" и перебралась из страны-агрессора во Францию. В России захотели "наказать" артистку за такую деятельность, поэтому объявили ее в международный розыск.

Не захотела плясать под дудку Путина: известную актрису РФ объявили в международный розыск

Яна Троянова. Фото: из открытых источников

В Следственном комитете РФ не стали сильно заморачиваться с причиной для обвинений актрисы. Там заявили, что высказывания Яны Трояновой направлены на "унижение чести и достоинства по национальному признаку в отношении россиян". Соответствующая информация появилась на просторах пропагандистских медиа.

"Закончено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой. Она объявлена в международный розыск", – сообщили в Следственном комитете РФ.

Стоит заметить, что ранее против артистки было зарегистрировано два административных производства за несоблюдение закона об иностранных агентах, по которым ей может быть назначено наказание в виде штрафов на сумму до 100 тысяч рублей. Кроме того, московский суд заочно взял под стражу актрису по обвинению в "разжигании ненависти либо вражды".

Подытоживая, стоит сказать, что Яна Троянова родилась 12 февраля 1973 года. Высшее образование она получила в Уральском государственном университете, где защитила дипломную работу по психоанализу Зигмунда Фрейда. Позже Троянова поступила в Екатеринбургский театральный институт, а на втором курсе пошла работать в театр.

Актриса дебютировала в индустрии кино в 2007 году. Самые узнаваемые роли актрисы в таких фильмах, как "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ", а также сериал "Ольга", который особенно полюбится россиянам.

После начала полномасштабной войны Яна Троянова осудила кровавую политику Кремля, а в октябре 2022-го выехала из РФ сначала в Турцию, а затем во Францию. В 2023 году актриса дала откровенное интервью Юрию Дудю, где раскритиковала российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ на Путина подали заявление в Следственный комитет: какая причина.




