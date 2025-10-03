Не захотела плясать под дудку Путина: известную актрису РФ объявили в международный розыск

Рубрики
Несмотря на востребованность в России популярной актрисе Яне Трояновой теперь закрыты двери на все киносъемочные в России, а всего из-за того, что она сильно не угодила путинскому режиму. Она посмела, несмотря на свою узнаваемость и популярность в РФ, публично осудить начало так называемой "СВО" и перебралась из страны-агрессора во Францию. В России захотели "наказать" артистку за такую деятельность, поэтому объявили ее в международный розыск.
Яна Троянова. Фото: из открытых источников
В Следственном комитете РФ не стали сильно заморачиваться с причиной для обвинений актрисы. Там заявили, что высказывания Яны Трояновой направлены на "унижение чести и достоинства по национальному признаку в отношении россиян". Соответствующая информация появилась на просторах пропагандистских медиа.
Стоит заметить, что ранее против артистки было зарегистрировано два административных производства за несоблюдение закона об иностранных агентах, по которым ей может быть назначено наказание в виде штрафов на сумму до 100 тысяч рублей. Кроме того, московский суд заочно взял под стражу актрису по обвинению в "разжигании ненависти либо вражды".
Подытоживая, стоит сказать, что Яна Троянова родилась 12 февраля 1973 года. Высшее образование она получила в Уральском государственном университете, где защитила дипломную работу по психоанализу Зигмунда Фрейда. Позже Троянова поступила в Екатеринбургский театральный институт, а на втором курсе пошла работать в театр.
Актриса дебютировала в индустрии кино в 2007 году. Самые узнаваемые роли актрисы в таких фильмах, как "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ", а также сериал "Ольга", который особенно полюбится россиянам.
После начала полномасштабной войны Яна Троянова осудила кровавую политику Кремля, а в октябре 2022-го выехала из РФ сначала в Турцию, а затем во Францию. В 2023 году актриса дала откровенное интервью Юрию Дудю, где раскритиковала российского диктатора Владимира Путина.
