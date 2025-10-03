Не захотіла танцювати під дудку Путіна: відому актрису РФ оголосили у міжнародний розшук

Незважаючи на затребуваність у Росії популярної актриси Яни Троянової, тепер зачинені двері на всі кінознімальні в Росії, а всього через те, що вона сильно не догодила путінському режиму. Вона посміла, незважаючи на свою впізнаваність та популярність у РФ, публічно засудити початок так званої "СВО" і перебралася з країни-агресора до Франції. У Росії захотіли "покарати" артистку за таку діяльність, тож оголосили її у міжнародний розшук.

Яна Троянова. Фото: із відкритих джерел

У Слідчому комітеті РФ не стали сильно морочитися з причиною для звинувачень актриси. Там заявили, що висловлювання Яни Троянової спрямовані на "приниження честі та гідності за національною ознакою щодо росіян". Відповідна інформація з'явилася на теренах пропагандистських медіа.

"Закінчено розслідування кримінальної справи щодо актриси Яни Троянової. Вона оголошена у міжнародний розшук", – повідомили у Слідчому комітеті РФ.

Варто зауважити, що раніше проти артистки було зареєстровано два адміністративні провадження за недотримання закону про іноземних агентів, за якими їй може бути призначено покарання у вигляді штрафів на суму до 100 тисяч рублів. Крім того, московський суд заочно взяв під варту актрису за звинуваченням у "розпалюванні ненависті або ворожнечі".

Підсумовуючи, варто сказати, що Яна Троянова народилася 12 лютого 1973 року. Вищу освіту вона здобула в Уральському державному університеті, де захистила дипломну роботу з психоаналізу Зигмунда Фрейда. Пізніше Троянова вступила до Єкатеринбурзького театрального інституту, але в другому курсі пішла працювати у театр.

Актриса дебютувала в індустрії кіно у 2007 році. Найвідоміші ролі актриси у таких фільмах, як "Жити", "Кококо", "Країна ОЗ", а також серіал "Ольга", який особливо сподобається росіянам.

Після початку повномасштабної війни Яна Троянова засудила криваву політику Кремля, а у жовтні 2022-го виїхала з РФ спочатку до Туреччини, а згодом до Франції. 2023 року актриса дала відверте інтерв'ю Юрію Дудю, де розкритикувала російського диктатора Володимира Путіна.

