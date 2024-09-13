Небензя заявил, что НАТО не сможет «отмазаться» и пригрозил союзникам Украины войной

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Ткачик Олеся
Постоянный представитель страны-агрессора России в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что "неонацистский режим" Украины якобы уже давно бьет по территории РФ оружием, а также "устраивает теракты в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры".
Василий Небензя
Однако, заявил Небензя, если страны Запада дадут Украине разрешение бить по территории России их оружием, то это "принципиально" изменит отношения РФ с западным лагерем.
При этом он заявил, что применение западного вооружения возможно только при обладании доступа к разведданным со спутников США и ЕС. Небензя заявил, что якобы у самой Украины такой возможности нет и близко.
Также Небензя заявил, что якобы Украина явно заинтересована в том, чтобы вовлечь в войну НАТО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что если Украина будет бить западным оружием по РФ, то это полностью изменит всю суть "конфликта" и будет свидетельствовать о прямом участии в войне стран НАТО. Песков при этом подчеркнул, что союзники Украины "все услышали".
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