Постоянный представитель страны-агрессора России в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что "неонацистский режим" Украины якобы уже давно бьет по территории РФ оружием, а также "устраивает теракты в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры".

Василий Небензя

Однако, заявил Небензя, если страны Запада дадут Украине разрешение бить по территории России их оружием, то это "принципиально" изменит отношения РФ с западным лагерем.

"Если решение о снятии ограничения будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими для них, для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получиться", — заявил Небензя.

При этом он заявил, что применение западного вооружения возможно только при обладании доступа к разведданным со спутников США и ЕС. Небензя заявил, что якобы у самой Украины такой возможности нет и близко.

Также Небензя заявил, что якобы Украина явно заинтересована в том, чтобы вовлечь в войну НАТО.

" Главарь неонацистской хунты, как мы все понимаем, крайне заинтересован при подобном сценарии в вовлечении в конфликт США и их союзников по НАТО", — заявил постпред России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что если Украина будет бить западным оружием по РФ, то это полностью изменит всю суть "конфликта" и будет свидетельствовать о прямом участии в войне стран НАТО. Песков при этом подчеркнул, что союзники Украины "все услышали".



