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В Кремле объяснили слова Путина с угрозами в адрес НАТО

В Кремле считают, что адресаты послания Путина получили его

сегодня, 13:45
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Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков объяснил слова Владимиру Путина о том, что если Украина получит разрешение от Британии и США бить их оружием вглубь РФ, то это выведет войну на новый уровень. По его словам, заявление Путина имело конкретных адресатов, и оно было услышано.

В Кремле объяснили слова Путина с угрозами в адрес НАТО

Дмитрий Песков

"У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов", — сказал Песков.

По его словам, сказанное Путиным исключает возможность каких-либо неверных истолкований.

"Заявление, которое было вчера сделано Путиным, очень важное. Оно предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений", — подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что если Украина будет бить западным оружием по РФ, то это полностью изменит всю суть "конфликта" и будет свидетельствовать о прямом участии в войне стран НАТО. При этом эексперты считают, что Путин сделал неадекватное заявление, ведь "все знают", что Россия "воюет" с НАТО с 2022 года. По крайней мере, российская пропаганда да и высшие должностные лица неоднократно указывали, что воюют с войсками НАТО и именно поэтому у них бывают трудные моменты. Эксперты считают, что своими заявлениями, Путин обнулил все ранее сказанное и откатил ситуацию в 2022 год. Также таким образом, он признал мощь украинской армии, которую "вторая армия мира" никак не может победить.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что Путина можно подловить на обещании бить по странам НАТО, что обернется для него катастрофой. Теперь, говорят эксперты, главное, чтобы США и Британия не испугались.




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Источник: https://tass.ru/politika/21856237
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