После визита президента Владимира Путина в Северную Корею более 40% россиян заявили, что хотят более тесного сотрудничества между РФ и КНДР.

Россияне хотят сближения с Северной Кореей. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times, согласно результатам опроса фонда "Общественное мнение", 43% россиян желают, чтобы РФ еще сильнее сблизилась с КНДР, а 36% высказались за сохранение отношений на нынешнем уровне.

Опрос показал, что только 2% россиян выступили за снижение уровня взаимодействия между странами, еще 18% затруднились с ответом.

При этом 70% опрошенных россиян считают, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей взаимовыгодно.

У россиян также спросили об отношении к договору "о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который де-факто означает военный альянс, поскольку содержит пункт о военной помощи в случае нападения на одну из стран. 70% россиян оценили это соглашение положительно, 10% восприняли его отрицательно, а 20% затруднились дать ответ или высказались неоднозначно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Йонг Чон выразил критику США за оказание Украине военной поддержки. Северокорейский политик заявил, что КНДР будет всегда поддерживать российскую армию и право РФ на самооборону. Пак Йонг Чон резко критикует США за помощь Украине в войне против России. Политик распространяет кремлевские пропагандистские тезисы, заявив, что помощь от США лишь "неизбежно провоцирует" Россию на более сильный ответ и приведет к вспышке "новой мировой войны". Кроме того, Пак Йонг Чон назвал российскую агрессию "законным актом самообороны".

