Недовольные россияне вышли на митинг с претензиями: что требуют от Путина

Жители российского города Орска вышли на митинг из-за недостаточной компенсации от власти пострадавшим от масштабного наводнения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд российских телеграмм-каналов, а также издание Медуза.

Митинг в Орске. Фото: из открытых источников

Недовольство орчан вызвало размер компенсаций и МЧС о том, что людей призвали эвакуироваться за неделю до аварии. Митингующие обвиняют власти во лжи из-за заявления о якобы объявленной за неделю до прорыва дамб эвакуацию в городе.

Отмечается, что в субботу губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что пострадавшие от паводка получат по 20 тысяч рублей одновременно и от 50 до 100 тысяч "при потере имущества". Собравшиеся на площади потребовали больших компенсаций, потому что некоторые россияне потеряли свои дома.

На видео с митинга слышно, как протестующие говорят мэру: "Если в город течет вода, это вы допустили, значит, вы не справляетесь с работой!" Также напомнили, что за три дня до паводка их уверяли, что прорыва не будет.

Российская прокуратура пыталась помешать проведению митинга и заявляла, что это "незаконно".

Часть пришедших за митинг зашла к губернатору области, который после встречи заявил о возбуждении уголовных дел против "ответственных за дамбу".

Российские СМИ сообщали, что по состоянию на 8 апреля в зоне затопления находились 6 689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений. В пунктах временного размещения было 1375 эвакуированных.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России обнаружили необычных виновников в прорыве дамбы в Орске, которые и привели к затоплению десятков населенных пунктов и эвакуации тысяч людей, при том, что вода продолжает прибывать и затапливать новые территории.

В частности, участвовавший в строительстве дамбы Сергей Комаров прорыв плотины на миллиард рублей объяснил действиями грызунов. Сначала он рассматривал возможность "человеческого фактора", предполагая, что кто-то мог пробурить коммуникацию для сброса сточных вод. Однако дальнейший анализ привел его к выводу о влиянии грызунов. По его словам, именно грызуны могли прогрызать дырку на несколько сантиметров и этого было достаточно для того, чтобы вода прорвала дамбу.



