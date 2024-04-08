Такого не ожидал никто. В России нашли крайних в прорыве дамбы в Орске

В России обнаружили необычных виновников в прорыве дамбы в Орске, которые и привели к затоплению десятков населенных пунктов и эвакуации тысяч людей, при том, что вода продолжает прибывать и затапливать новые территории.

Наводнение в России

В частности, участвовавший в строительстве дамбы Сергей Комаров прорыв плотины на миллиард рублей объяснил действиями грызунов. Сначала он рассматривал возможность "человеческого фактора", предполагая, что кто-то мог пробурить коммуникацию для сброса сточных вод. Однако дальнейший анализ привел его к выводу о влиянии грызунов. По его словам, именно грызуны могли прогрызать дырку на несколько сантиметров и этого было достаточно для того, чтобы вода прорвала дамбу.

При этом известно, что по данным The Moskow Times, ранее следственный комитет страны-агрессора возбудил уголовное дело по поводу нарушения правил безопасности и халатности при строительстве дамбы. Виновник может быть лишен свободы на 7 лет. В прокуратуре заявили, что дамба была прорвана из-за плохого технического обслуживания, а отвечающего за проект подрядчика "Спецстрой-3" проверяли на предмет растраты бюджетных средств.

Эксперты из России указывают, что дамба была построена из некачественных материалов, подвергающихся размыванию водой. Также, причиной прорыва дамбы стало безразличное отношение к ее ремонту и обслуживанию. Минстрой РФ прогнозирует, что ущерб от затопления жилых домов в Оренбургской области может превысить 21 млрд рублей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Орске прорвало дамбу , что привело к затоплению многих населенных пунктов. Более того, жителям Оренбурга рекомендовали немедленно покинуть город. Вместе с тем прокуратура Оренбургской области пригрозила россиянам арестом, если они выйдут на протест против власти. При этом известно, что россияне жалуются, что они не получают помощи от власти, а процесс эвакуации идет ненадлежащим образом.