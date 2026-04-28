Главная Новости Мир Россия "Нефтяные дожди" и загрязнение моря: Путин утверждает, что в Туапсе все под контролем
commentss НОВОСТИ Все новости

"Нефтяные дожди" и загрязнение моря: Путин утверждает, что в Туапсе все под контролем

Диктатор проигнорировал масштабный кризис в Туапсе после доклада местного губернатора

28 апреля 2026, 21:57
Недилько Ксения

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в городе Туапсе, где после ударов дронов горит нефтеперерабатывающий завод, прошли "нефтяные дожди" и произошло излияние мазута в море, якобы "нет серьезных угроз".

По словам главы Кремля, успокаивающую информацию о ситуации в городе ему предоставил руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Серьезных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются", — заверил Путин.

Однако одновременно диктатор признал, что систематические атаки на подобные объекты способны спровоцировать масштабную экологическую катастрофу. Он утверждает, что Украина прибегает к ударам по топливной инфраструктуре якобы из-за собственных неудач на фронте.

Утрату контроля над безопасностью собственных стратегических объектов Путин попытался оправдать обвинениями в "терроризме".

"Киевский режим и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны и всем понятны — противник не может остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого столкновения", — заявил глава страны-агрессоры.

Местные жители Туапсе, тем временем, продолжают публиковать кадры черного дыма и жаловаться на осадки с примесями сажи и нефтепродуктов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, являющийся критически важным узлом для экспорта российских энергоресурсов, снова стал целью атаки. Огромные столбы токсического дыма накрыли город, а местные власти были вынуждены прибегнуть к экстренным мерам. Губернатор Вениамин Кондратьев назвал событие "серьезной чрезвычайной ситуацией".



