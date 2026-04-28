"Нефтяные дожди" и загрязнение моря: Путин утверждает, что в Туапсе все под контролем

Недилько Ксения
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в городе Туапсе, где после ударов дронов горит нефтеперерабатывающий завод, прошли "нефтяные дожди" и произошло излияние мазута в море, якобы "нет серьезных угроз".
По словам главы Кремля, успокаивающую информацию о ситуации в городе ему предоставил руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Однако одновременно диктатор признал, что систематические атаки на подобные объекты способны спровоцировать масштабную экологическую катастрофу. Он утверждает, что Украина прибегает к ударам по топливной инфраструктуре якобы из-за собственных неудач на фронте.
Утрату контроля над безопасностью собственных стратегических объектов Путин попытался оправдать обвинениями в "терроризме".
Местные жители Туапсе, тем временем, продолжают публиковать кадры черного дыма и жаловаться на осадки с примесями сажи и нефтепродуктов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что нефтеперерабатывающий завод в Туапсе, являющийся критически важным узлом для экспорта российских энергоресурсов, снова стал целью атаки. Огромные столбы токсического дыма накрыли город, а местные власти были вынуждены прибегнуть к экстренным мерам. Губернатор Вениамин Кондратьев назвал событие "серьезной чрезвычайной ситуацией".