Росія «Нафтові дощі» та забруднення моря: Путін стверджує, що в Туапсе все під контролем
«Нафтові дощі» та забруднення моря: Путін стверджує, що в Туапсе все під контролем

Диктатор проігнорував масштабну кризу в Туапсе після доповіді місцевого губернатора

28 квітня 2026, 21:57
Недилько Ксения

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у місті Туапсе, де після ударів дронів палає нафтопереробний завод, пройшли "нафтові дощі" та стався вилив мазуту в море, нібито "немає серйозних загроз".

Володимир Путін

За словами очільника Кремля, заспокійливу інформацію про ситуацію в місті йому надав керівник Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"Серйозних загроз немає, люди справляються на місці з тими викликами, з якими стикаються", — запевнив Путін.

Проте одночасно з цим диктатор визнав, що систематичні атаки на подібні об'єкти здатні спровокувати масштабну екологічну катастрофу. Він стверджує, що Україна вдається до ударів по паливній інфраструктурі нібито через власні невдачі на фронті.

Втрату контролю над безпекою власних стратегічних об'єктів Путін спробував виправдати звинуваченнями у "тероризмі".

"Київський режим, і його покровители перейшли до відкритих терористичних методів Причини очевидні і всім зрозумілі — противник неспроможний зупинити просування наших військ, наших хлопців на лінії бойового зіткнення", — заявив очільник країни-агресорки.

Місцеві жителі Туапсе тим часом продовжують публікувати кадри чорного диму та скаржитися на опади з домішками сажі та нафтопродуктів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нафтопереробний завод у Туапсе, який є критично важливим вузлом для експорту російських енергоресурсів, знову став ціллю атаки. Величезні стовпи токсичного диму накрили місто, а місцева влада була змушена вдатися до екстрених заходів. Губернатор Веніамін Кондратьєв назвав подію "серйозною надзвичайною ситуацією".



