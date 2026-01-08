logo

BTC/USD

90072

ETH/USD

3114.8

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Нефтяные миллионы тают: разведка раскрыла новые факты кризиса в РФ и Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Нефтяные миллионы тают: разведка раскрыла новые факты кризиса в РФ и Беларуси

Санкции бьют по доходам Кремля, а Минск вводит фактический «запрет на профессию»

8 января 2026, 12:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Экономическое давление на Россию продолжает нарастать, а последствия санкций становятся все более ощутимыми. Как говорится в ежедневной сводке Службы внешней разведки Украины, еженедельные доходы РФ от экспорта нефти сократились примерно на 500 млн долларов.

Нефтяные миллионы тают: разведка раскрыла новые факты кризиса в РФ и Беларуси

Российская нефть. Фото: из открытых источников

По данным СВР, по сравнению с октябрем 2025 года нефтяная выручка России упала на 35%. Такое снижение существенно ограничивает финансовые возможности Кремля на фоне продолжающихся внешнеполитических и военных расходов. Дополнительные сложности возникли и с начала 2026 года: санкции против "Роснефти" и "Лукойла" привели к серьезным ограничениям транзита энергоресурсов в Калининградскую область. Фактически это усиливает изоляцию российского эксклава и создает риски для его энергетической безопасности.

Уязвимым остается и российский бизнес. Разведка указывает на острый дефицит ИТ-кадров, особенно в сфере кибербезопасности. Почти треть компаний в РФ вообще не имеют специалистов по информационной безопасности, а более 40% сталкиваются с критическими трудностями при попытках их нанять. В результате цифровая инфраструктура страны становится все более уязвимой для кибератак.

На этом фоне в Беларуси усиливается политическое давление на финансовый сектор. Режим Александра Лукашенко изменил правила аттестации банковских руководителей. Теперь сотрудники, которые, по версии спецслужб, поддерживали протесты, официально лишаются права занимать руководящие должности в банках. Эксперты расценивают эти шаги как фактический "запрет на профессию" и очередной этап репрессий, направленных на зачистку нелояльных кадров.

Читайте также на портале "Комментарии" — планы Путина в Арктике могут так и не осуществиться: разведка узнала важный нюанс.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/ukraina-i-svit--proty-rosiiskoi-ahresii-sanktsii-v-dii-1767830400001
Теги:

Новости

Все новости