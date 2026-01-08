Нефтяные миллионы тают: разведка раскрыла новые факты кризиса в РФ и Беларуси

Экономическое давление на Россию продолжает нарастать, а последствия санкций становятся все более ощутимыми. Как говорится в ежедневной сводке Службы внешней разведки Украины, еженедельные доходы РФ от экспорта нефти сократились примерно на 500 млн долларов.

Российская нефть. Фото: из открытых источников

По данным СВР, по сравнению с октябрем 2025 года нефтяная выручка России упала на 35%. Такое снижение существенно ограничивает финансовые возможности Кремля на фоне продолжающихся внешнеполитических и военных расходов. Дополнительные сложности возникли и с начала 2026 года: санкции против "Роснефти" и "Лукойла" привели к серьезным ограничениям транзита энергоресурсов в Калининградскую область. Фактически это усиливает изоляцию российского эксклава и создает риски для его энергетической безопасности.

Уязвимым остается и российский бизнес. Разведка указывает на острый дефицит ИТ-кадров, особенно в сфере кибербезопасности. Почти треть компаний в РФ вообще не имеют специалистов по информационной безопасности, а более 40% сталкиваются с критическими трудностями при попытках их нанять. В результате цифровая инфраструктура страны становится все более уязвимой для кибератак.

На этом фоне в Беларуси усиливается политическое давление на финансовый сектор. Режим Александра Лукашенко изменил правила аттестации банковских руководителей. Теперь сотрудники, которые, по версии спецслужб, поддерживали протесты, официально лишаются права занимать руководящие должности в банках. Эксперты расценивают эти шаги как фактический "запрет на профессию" и очередной этап репрессий, направленных на зачистку нелояльных кадров.

