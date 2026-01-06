Планы России превратить Северный морской путь (ПМШ) в полноценный международный транспортный коридор сталкиваются с глубокими системными проблемами. Ключевым препятствием остается отсутствие необходимой портовой и технической инфраструктуры, без которой реализация арктических проектов выглядит малореалистичной. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Арктика. Фото: из открытых источников

По оценкам аналитиков, только в ближайшие пять лет порты вдоль ПМШ нуждаются в масштабном дноуглублении — общий объем работ достигает около 60 млн кубометров. Подобные потребности существуют и в других российских портах, что значительно усложняет ситуацию и увеличивает финансовую и техническую нагрузку.

Ранее Москва в значительной степени опиралась на иностранные компании, имевшие современный флот и технологии для выполнения таких работ. Однако санкции фактически лишили РФ доступа к этим ресурсам. Попытки заменить их собственными мощностями пока не принесли результата: заявления о строительстве земснарядов на адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге остаются на уровне планов.

Показательны и реальные объемы выполненных работ. В 2025 году Россия смогла собственными силами провести дноуглубление во всех портах страны на уровне около 2,2 млн кубометров, что критически недостаточно на фоне заявленных потребностей.

Теоретически Кремль рассчитывает на участие Китая в развитии северной инфраструктуры, однако интересы Пекина сосредоточены на транзите по всему маршруту ПМШ, а не на развитии отдельных российских портов. В результате крупные суда могут просто проходить мимо, не заходя в порты.

Как отмечается в СЗРУ, это означает потерю Москвой контроля над пространственным развитием Арктики и рост зависимости от внешних решений. В результате ситуация демонстрирует глубокий разрыв между арктическими амбициями РФ и ее реальными возможностями.

Также издание "Комментарии" сообщало — разведка фиксирует демографический коллапс в РФ: детали.



