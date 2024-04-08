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Неизлечимо больна: молодая жена путиниста сделала признание о своем здоровье

Жена Евгения Петросяна пожаловалась на неизлечимое заболевание

8 апреля 2024, 23:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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Молодая жена уже преклонного юмориста-путиниста Евгения Петросяна , одобряющего террористическое вторжение РФ в Украину, Татьяна Брухунова страдает неизлечимым заболеванием, которое создает ей проблемы в жизни. У 35-летней Татьяны проблема с венами на ногах.

Неизлечимо больна: молодая жена путиниста сделала признание о своем здоровье

Татьяна Брухунова (фото из открытых источников)

В соцсетях Брухунова написала, что имела сложное операционное вмешательство по удалению варикоза. Сторонники Татьяны разглядели, что она почти не носит обувь на каблуке, на что Брухунова призналась, что давно отказалась от шпилек.

" После сложной операции по удалению вен с правой ноги каблуки ушли из моей жизни по медицинским показаниям", — рассказала Брухунова.
 Еще супруга 78-летнего комика Петросяна сообщила, что перенесла операцию к первой беременности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что комик из РФ, поддерживающий войну против Украины, загремел в больницу . Юмориста из РФ Евгения Петросяна готовят к операционному вмешательству. Сообщается, что упав на улицы, он сломал ключицу.

Все оказалось серьезнее. Перед выходными его будут оперировать. Медики хотят поставить в руке юмористую титановую пластину. Теперь комик находится в медицинском заведении под наблюдением врачей. Перед операцией его не будут отпускать домой.

При этом ранее юморист имел несколько операций на сердце. Утверждают, что у артиста давние проблемы с этим органом. Но тогда он сказал, что верит в лучшее и не собирается умирать. В настоящее время о его самочувствии нет информации, потому что юморист не выходит на связь с поклонниками, так же делает его жена Татьяна Брухунова. Ранее Петросян поддерживал полномасштабную войну в Украине и принимал участие в кремлевских мероприятиях, где распевал оды хозяину Кремля Владимиру Путину. Кроме того, на своих сольных выступлениях он часто смеялся над украинцами.



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Источник: https://www.instagram.com/bruhunova/
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