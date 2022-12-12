Неожиданно: Депутаты России провели съезд и приняли обращение "О территориальной целостности Украины"

Съезд народных депутатов России, принявший обращение "О территориальной целостности Украины", состоялся за пределами РФ. Об этом сообщает сайт съезда Rosdep.org , пишут "Комментарии" . На нем находились представители 32 регионов России.



Депутаты России заявили о необходимости деоккупации Украины

Вопрос территориальных изменений и аннексий все четко и недвусмысленно провозглашен в Основной Декларации Съезда народных депутатов: пребывание российской армии на территории суверенной Украины, а также аннексия Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма преступление и все причастные.

" Путинская "СВО" давно приобрела все черты пути самурая – у нее нет цели, только путь. В конце которого – неизбежно харакири (спойлер: уже скоро – в течение 2023 года)... Съезд народных депутатов представляет народ России за пределами временно оккупированной чекистской хунтой путина территории ", — заявили на съезде .

Участники собрания, ссылаясь на Декларацию съезда, заявили, что выступают за полную деоккупацию Крыма и других украинских территорий. А также признают необходимость выплаты "справедливой компенсации украинскому народу и украинскому государству, конкретные формы и размеры которого будут определены соответствующими соглашениями".

Они также подчеркнули, что считают недопустимой политику поддержки непризнанных псевдогосударственных образований по всей территории бывшего СССР.

Состоялся первый Съезд народных депутатов России в Польше, а его участники называют это парламентом переходного периода, основанного по инициативе 59 российских депутатов разного уровня "для осуществления полномочий законодательной власти после окончательного коллапса режима Владимира Путина, узурпировавшего власть".

Напомним, как писали "Комментарии", Вооруженные силы Украины уже летом смогут деоккупировать Крым. Украинские защитники до февраля будут создавать условия для операции по освобождению Крыма. Такое предположение высказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в Twitter.

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