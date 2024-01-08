logo

BTC/USD

44836.87

ETH/USD

2264.20

LTC/USD

65.62

USD/UAH

39.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Неожиданное поведение Путина: схватился за стул (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданное поведение Путина: схватился за стул (ВИДЕО)

Путин совершил "благородный жест" во время встречи с семьями погибших россиян на войне в Украине.

сегодня, 15:20
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Неожиданное поведение Путина: схватился за стул (ВИДЕО)

Путин передвигает стул во время встречи с семьями погибших россиян

Владимир Путин во время Рождества провел встречу с семьями погибших российских солдат в Украине. В какой-то момент президент России "выполнил" просьбу приглашенных гостей.

Вечер Рождества стал возможностью российского диктатора встретиться с семьями погибших на войне россиян. Путин пообещал поддерживать солдат, воюющих за интересы России, а саму российскую нацию назвал "милосердной и справедливой".

Во время разговора Путина попросили подойти поближе к аудитории, с которой он разговаривает. Вероятно, это было сделать не легко, ведь российский диктатор обычно соблюдает дистанцию со своими собеседниками. В результате Путин схватил стул и передвинул его вперед на расстояние около метра.

Отрывок со встречей опубликовал российский блоггер Рустем Адагамов, прокомментировавший "благородный жест" Путина.

"Вчера Владимир Путин на встрече с семьями погибших на войне, которую он устроил, показал пример бесстрашия и мужества, сдвинув кресло на целый метр ближе к своим гостям. Какое человечище, а?", — саркастически отреагировал блогер.

Одна из участниц встречи, вдова российского солдата была поражена встречей с диктатором РФ и заявила, что "мы были там и не могли поверить, что это происходит, это было как в сказке", гостей пригласили на угощение, а дети получили подарки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заставляет людей длительное время находиться в карантине перед тем, как с ним встретиться. Однако иногда фиксируют случаи, когда президент РФ ведет себя довольно не типично, активно встречается и жмет руки во время встреч. Из-за таких изменений поведения возникли слухи, что Владимир Путин имеет двойников. Например, одно из исследований голоса Путина выявило, что он значительно отличается, что может свидетельствовать о существовании двойников у президента России.

Также "Комментарии" писали, что в Польше призвали ответить Путину на понятном ему языке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/adagamov/status/1744011484705804440
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости