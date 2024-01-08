Неожиданное поведение Путина: схватился за стул (ВИДЕО)

Путин передвигает стул во время встречи с семьями погибших россиян

Владимир Путин во время Рождества провел встречу с семьями погибших российских солдат в Украине. В какой-то момент президент России "выполнил" просьбу приглашенных гостей.

Вечер Рождества стал возможностью российского диктатора встретиться с семьями погибших на войне россиян. Путин пообещал поддерживать солдат, воюющих за интересы России, а саму российскую нацию назвал "милосердной и справедливой".

Во время разговора Путина попросили подойти поближе к аудитории, с которой он разговаривает. Вероятно, это было сделать не легко, ведь российский диктатор обычно соблюдает дистанцию со своими собеседниками. В результате Путин схватил стул и передвинул его вперед на расстояние около метра.

Отрывок со встречей опубликовал российский блоггер Рустем Адагамов, прокомментировавший "благородный жест" Путина.

"Вчера Владимир Путин на встрече с семьями погибших на войне, которую он устроил, показал пример бесстрашия и мужества, сдвинув кресло на целый метр ближе к своим гостям. Какое человечище, а?", — саркастически отреагировал блогер.

Одна из участниц встречи, вдова российского солдата была поражена встречей с диктатором РФ и заявила, что "мы были там и не могли поверить, что это происходит, это было как в сказке", гостей пригласили на угощение, а дети получили подарки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заставляет людей длительное время находиться в карантине перед тем, как с ним встретиться. Однако иногда фиксируют случаи, когда президент РФ ведет себя довольно не типично, активно встречается и жмет руки во время встреч. Из-за таких изменений поведения возникли слухи, что Владимир Путин имеет двойников. Например, одно из исследований голоса Путина выявило, что он значительно отличается, что может свидетельствовать о существовании двойников у президента России.

Также "Комментарии" писали, что в Польше призвали ответить Путину на понятном ему языке.