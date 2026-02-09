Неожиданный поворот: Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию

Комик Нурлан Сабуров впервые публично прокомментировал запрет на въезд в Россию после того, как он был выдворен из страны. Об этом сообщает издание Meduza .

Нурлан Сабуров и запрет на въезд в Россию

В сообщении в Instagram Сабуров заявил, что не намерен детально комментировать сложившуюся ситуацию, поскольку этим вопросом занимаются его юристы. В то же время, он решил высказать личную позицию относительно своего творческого пути.

Комик напомнил, что его карьера началась 15 лет назад в Екатеринбурге, а затем продолжилась в Москве. За это время, по его словам, он выступал во многих городах России, часто неоднократно, и повсюду сталкивался с теплой и дружеской реакцией публики.

Сабуров заявил, что благодарен России за возможность творческого развития, становления как артиста и формирования большой многонациональной аудитории как в самой стране, так и за ее пределами.

На данный момент страница Нурлана Сабурова в Instagram закрыта для просмотра. Детали решения о запрете на въезд и его сроки официально не уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в США расследуют вероятное похищение матери известной телеведущей Саванна Гатри. Исчезла Нэнси Гатри, которой 84 года.

По данным правоохранителей, женщина скрылась из своего дома в городе Тусон в ночь на воскресенье, 1 февраля. Полиция считает, что речь идет именно о похищении. К расследованию привлечены правоохранительные органы штата и ФБР. Пока подозреваемых по делу нет. В то же время, следствие подтверждает, что семья журналистки получила сообщение, которое может быть связано с похищением. Сама Саванна Гатри опубликовала видео в соцсетях, где не раскрывает деталей, но заявляет, что семья готова выполнить требования, чтобы вернуть Нэнси живой.

