Викрадення в Аризоні: зникла мати відомої американської журналістки

У США розслідують імовірне викрадення матері відомої телеведучої Саванна Ґатрі. Зниклою є Ненсі Ґатрі, якій 84 роки.

Зникла мати відомої американської журналістки

За даними правоохоронців, жінка зникла зі свого будинку в місті Тусон у ніч на неділю, 1 лютого. Поліція вважає, що йдеться саме про викрадення. До розслідування залучені правоохоронні органи штату та ФБР.

Наразі підозрюваних у справі немає. Водночас слідство підтверджує, що родина журналістки отримала повідомлення, яке може бути пов’язаним із викраденням. Сама Саванна Ґатрі опублікувала відео у соцмережах, у якому не розкриває деталей, але заявляє, що сім’я готова виконати вимоги, аби повернути Ненсі живою.

Крім того, щонайменше три американські новинні агентства отримали повідомлення з вимогою викупу. Ці факти також перевіряються слідством.

ФБР оголосило винагороду у розмірі 50 тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування Ненсі Ґатрі або затримати осіб, причетних до її зникнення.

