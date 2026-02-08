Викрадення в Аризоні: зникла мати відомої американської журналістки

У США розслідують імовірне викрадення матері відомої телеведучої Саванна Ґатрі. Зниклою є Ненсі Ґатрі, якій 84 роки.
Зникла мати відомої американської журналістки
За даними правоохоронців, жінка зникла зі свого будинку в місті Тусон у ніч на неділю, 1 лютого. Поліція вважає, що йдеться саме про викрадення. До розслідування залучені правоохоронні органи штату та ФБР.
Наразі підозрюваних у справі немає. Водночас слідство підтверджує, що родина журналістки отримала повідомлення, яке може бути пов’язаним із викраденням. Сама Саванна Ґатрі опублікувала відео у соцмережах, у якому не розкриває деталей, але заявляє, що сім’я готова виконати вимоги, аби повернути Ненсі живою.
Крім того, щонайменше три американські новинні агентства отримали повідомлення з вимогою викупу. Ці факти також перевіряються слідством.
ФБР оголосило винагороду у розмірі 50 тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування Ненсі Ґатрі або затримати осіб, причетних до її зникнення.
Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська пропагандистка Анастасія Кашеварова оприлюднила заяви щодо загибелі Алії Галицької — колишньої дружини бізнесмена Олександра Галицького, ексчлена ради директорів Альфа-банку.
За твердженням Кашеварової, незадовго до смерті Галицька записала відеозвернення до президента РФ, у якому заявляла про тиск і погрози з боку колишнього чоловіка. Вона стверджувала, що Галицький нібито підтримує Україну та президента Володимира Зеленського, а також налаштовує їхніх спільних дітей проти Росії та планує вивезти їх до Європи. У публікації зазначається, що конфлікт між подружжям загострився після того, як жінка дізналася про існування в бізнесмена іншої сім’ї та вирішила розлучитися. За її словами, після цього колишній чоловік почав тиснути на неї, використовуючи фінансові ресурси та зв’язки. У 2025 році Алія Галицька подала позов про поділ майна. 6 лютого її затримали в межах кримінальної справи про нібито вимагання у колишнього чоловіка 150 мільйонів доларів.
Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.