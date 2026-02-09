logo_ukra

Неочікуваний поворот: Нурлану Сабурову заборонили вʼїзд в Росію

Нурлан Сабуров уперше відреагував на заборону на в’їзд до Росії та заявив, що вдячний країні за свій творчий шлях

9 лютого 2026, 14:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Комік Нурлан Сабуров вперше публічно прокоментував заборону на в’їзд до Росії після того, як його було видворено з країни. Про це повідомляє видання Meduza.

Неочікуваний поворот: Нурлану Сабурову заборонили вʼїзд в Росію

Нурлан Сабуров та заборона вʼїзду в Росію

У дописі в Instagram Сабуров заявив, що не має наміру детально коментувати ситуацію, яка склалася, оскільки цим питанням займаються його юристи. Водночас він вирішив висловити особисту позицію щодо свого творчого шляху.

Комік нагадав, що його кар’єра почалася 15 років тому в Єкатеринбурзі, а згодом продовжилася в Москві. За цей час, за його словами, він виступав у багатьох містах Росії, часто неодноразово, і всюди стикався з теплою та дружньою реакцією публіки.

Сабуров заявив, що вдячний Росії за можливість творчого розвитку, становлення як артиста та формування великої багатонаціональної аудиторії — як у самій країні, так і за її межами.

Наразі сторінка Нурлана Сабурова в Instagram закрита для перегляду. Деталі рішення про заборону на в’їзд та його терміни офіційно не уточнюються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у США розслідують імовірне викрадення матері відомої телеведучої Саванна Ґатрі. Зниклою є Ненсі Ґатрі, якій 84 роки.
За даними правоохоронців, жінка зникла зі свого будинку в місті Тусон у ніч на неділю, 1 лютого. Поліція вважає, що йдеться саме про викрадення. До розслідування залучені правоохоронні органи штату та ФБР. Наразі підозрюваних у справі немає. Водночас слідство підтверджує, що родина журналістки отримала повідомлення, яке може бути пов’язаним із викраденням. Сама Саванна Ґатрі опублікувала відео у соцмережах, у якому не розкриває деталей, але заявляє, що сім’я готова виконати вимоги, аби повернути Ненсі живою.



