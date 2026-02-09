Неочікуваний поворот: Нурлану Сабурову заборонили вʼїзд в Росію

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Комік Нурлан Сабуров вперше публічно прокоментував заборону на в’їзд до Росії після того, як його було видворено з країни. Про це повідомляє видання Meduza.
Нурлан Сабуров та заборона вʼїзду в Росію
У дописі в Instagram Сабуров заявив, що не має наміру детально коментувати ситуацію, яка склалася, оскільки цим питанням займаються його юристи. Водночас він вирішив висловити особисту позицію щодо свого творчого шляху.
Комік нагадав, що його кар’єра почалася 15 років тому в Єкатеринбурзі, а згодом продовжилася в Москві. За цей час, за його словами, він виступав у багатьох містах Росії, часто неодноразово, і всюди стикався з теплою та дружньою реакцією публіки.
Сабуров заявив, що вдячний Росії за можливість творчого розвитку, становлення як артиста та формування великої багатонаціональної аудиторії — як у самій країні, так і за її межами.
Наразі сторінка Нурлана Сабурова в Instagram закрита для перегляду. Деталі рішення про заборону на в’їзд та його терміни офіційно не уточнюються.