Неожиданный поворот: Путин предлагает Западу снова дружить

Российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное обращение к странам Северной Америки и Европы. Диктатор предложил им возвратиться к экономическому сотрудничеству. Слова Путина цитирует российское издание "Интерфакс", передает портал "Комментарии".

Путин обратился к США. Фото из открытых источников

Российский тиран утверждает, что восстановление экономических отношений якобы пойдет на пользу США и Европе. При этом кремлевский диктатор сделал вид, что не понимает, почему уровень экономического сотрудничества между РФ и американским континентом и европейскими странами резко пошел на убыль.

"Хочу отметить, что мы не закрываемся от американского континента, Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить "валять дурака" и ждать, пока мы рухнем", — заявил Владимир Путин.

Издание обратило внимание, что призывы к сотрудничеству в риторике Путина чередуются с регулярными обвинениями в адрес США. Так, 19 декабря, выступая на заседании коллегии Минобороны, Путин пожаловался, что США якобы лишили Россию возможности нормализовать отношения с Украиной политическим путем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация Джо Байдена срочно начала переговоры с европейскими и другими партнерами о возможности передать Украине замороженные в этих странах российские государственные активы. В частности, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов Центрального банка РФ. Белый дом начал давить на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию. Администрация Джо Байдена требует от этих стран до конца февраля 2024 г. разработать стратегию конфискации и передачи Киеву замороженных активов РФ.

