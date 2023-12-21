logo

BTC/USD

43766.54

ETH/USD

2234.70

LTC/USD

70.79

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Неожиданный поворот: Путин предлагает Западу снова дружить
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданный поворот: Путин предлагает Западу снова дружить

Путин предложил США и Европе возобновить экономическое сотрудничество

сегодня, 22:46
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное обращение к странам Северной Америки и Европы. Диктатор предложил им возвратиться к экономическому сотрудничеству. Слова Путина цитирует российское издание "Интерфакс", передает портал "Комментарии".

Неожиданный поворот: Путин предлагает Западу снова дружить

Путин обратился к США. Фото из открытых источников

Российский тиран утверждает, что восстановление экономических отношений якобы пойдет на пользу США и Европе. При этом кремлевский диктатор сделал вид, что не понимает, почему уровень экономического сотрудничества между РФ и американским континентом и европейскими странами резко пошел на убыль.

"Хочу отметить, что мы не закрываемся от американского континента, Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран. Им вообще пора закончить "валять дурака" и ждать, пока мы рухнем", — заявил Владимир Путин.

Издание обратило внимание, что призывы к сотрудничеству в риторике Путина чередуются с регулярными обвинениями в адрес США. Так, 19 декабря, выступая на заседании коллегии Минобороны, Путин пожаловался, что США якобы лишили Россию возможности нормализовать отношения с Украиной политическим путем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация Джо Байдена срочно начала переговоры с европейскими и другими партнерами о возможности передать Украине замороженные в этих странах российские государственные активы. В частности, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов Центрального банка РФ. Белый дом начал давить на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию. Администрация Джо Байдена требует от этих стран до конца февраля 2024 г. разработать стратегию конфискации и передачи Киеву замороженных активов РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.az/view/906373
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости