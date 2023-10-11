Несмотря на ордер МКС, Путин примет участие в саммите: куда он едет

Владимир Путин (фото из открытых источников)

12 октября Путин посетит с официальным визитом Кыргызстан. Там российский президент намерен принять участие в саммите СНГ. В программе российско-киргизские переговоры и торжественные мероприятия к 20-летию авиабазы РФ в городе Кант. Об этом сообщают российские СМИ.

Похоже, что Путин уже не переживает из-за выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест в марте 2023 года. Ведь в октябре запланировано несколько зарубежных визитов. Речь идет о визите в Китай и участии в саммите СНГ в Кыргызстане.



Также российские пропагандисты сообщают, что глава Кремля "на полях" саммита СНГ в Бишкеке встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они будут обсуждать вопросы дальнейшего "пребывания российского миротворческого контингента в Карабахе" и якобы "мирную интеграцию проживающих на этой территории армян в правовое поле Баку".

Следует отметить, что премьер Армении Пашинян от визита отказался.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин официально подтвердил, что поедет в Китай . Путин заявил о своем серьезном заграничном визите после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест в марте 2023 года. Российский президент официально сообщил, что в октябре поедет в Китай и посетит форум "Один пояс — один путь". Его ведь на мероприятие пригласил китайский лидер Си Цзиньпин.

Известно, что Путин последний раз находился в Китае за три недели до вторжения РФ в Украину. Тогда в Пекине проходили зимние Олимпийские игры. В марте 2023 года в Москву прилетал Си Цзиньпин и пригласил Путина на форум с ответным визитом.

Из страха быть арестованным российский президент проигнорировал саммит БРИКС в ЮАР, саммит G20 в Индии. Он даже не поехал в августе в Турцию, в конце концов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынужден был приехать в Сочи.





