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Несмотря на ордер МКС, Путин примет участие в саммите: куда он едет

В октябре Путин примет участие в саммите СНГ в Кыргызстане

сегодня, 18:07
Автор:
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Лиля Воробьева
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Несмотря на ордер МКС, Путин примет участие в саммите: куда он едет

Владимир Путин (фото из открытых источников)

12 октября Путин посетит с официальным визитом Кыргызстан. Там российский президент намерен принять участие в саммите СНГ. В программе российско-киргизские переговоры и торжественные мероприятия к 20-летию авиабазы РФ в городе Кант. Об этом сообщают российские СМИ.


Похоже, что Путин уже не переживает из-за выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест в марте 2023 года. Ведь в октябре запланировано несколько зарубежных визитов. Речь идет о визите в Китай и участии в саммите СНГ в Кыргызстане.

Также российские пропагандисты сообщают, что глава Кремля "на полях" саммита СНГ в Бишкеке встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они будут обсуждать вопросы дальнейшего "пребывания российского миротворческого контингента в Карабахе" и якобы "мирную интеграцию проживающих на этой территории армян в правовое поле Баку".

Следует отметить, что премьер Армении Пашинян от визита отказался.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин официально подтвердил, что поедет в Китай . Путин заявил о своем серьезном заграничном визите после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест в марте 2023 года. Российский президент официально сообщил, что в октябре поедет в Китай и посетит форум "Один пояс — один путь". Его ведь на мероприятие пригласил китайский лидер Си Цзиньпин.

Известно, что Путин последний раз находился в Китае за три недели до вторжения РФ в Украину. Тогда в Пекине проходили зимние Олимпийские игры. В марте 2023 года в Москву прилетал Си Цзиньпин и пригласил Путина на форум с ответным визитом.

Из страха быть арестованным российский президент проигнорировал саммит БРИКС в ЮАР, саммит G20 в Индии. Он даже не поехал в августе в Турцию, в конце концов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынужден был приехать в Сочи.




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Источник: https://t.me/bbbreaking/167187
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