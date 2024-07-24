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Нет веры: Захарова истерически отреагировала на готовность Украины к мирным переговорам

В МИД России сомневаются в «искренности» намерений Украины

сегодня, 12:57
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Ткачик Олеся

Как заявила во время брифинга представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, Москва не верит в готовность Киева к переговорам по урегулированию военного конфликта.

Нет веры: Захарова истерически отреагировала на готовность Украины к мирным переговорам

Мария Захарова

При этом она в очередной раз раскритиковала "формулу мира" президента Владимира Зеленского, которая среди прочего предусматривает возвращение Украины к границам 1991 года, получение репараций от России и наказание всех военных преступников.

"За этим стоит желание навязать широкому кругу стран тупиковую формулу Зеленского. Ничего не было предпринято, никем — ни Зеленским, ни его администрациями или другими ветвями власти, ни западными кураторами. Поэтому слов мы слышим много, слова буквально противоположные предыдущим, а дел не видим в принципе", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала полномасштабной войны с Россией прибыл в Китай. В первом своем видео он сообщил, что также будет обсуждать и вопрос прекращения войны в Украине.

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с китайским коллегой Ван И заявил, что украинские власти готовы вступить в диалог с Россией по поводу завершения военного конфликта. Ван И в ответ отметил приверженность Пекина политическому варианту разрешению военного конфликта между РФ и Украиной и заверил, что страна продолжит играть конструктивную роль в его урегулировании.

При этом в Госдуме страны-агрессора заявили, что желание или нежелание Украины вести переговоры с Россией вообще не играет никакой Роли. Там считает, что все зависит от "западных кураторов" Киева. Там заявили, что переговоры будут тогда, когда Запад согласится пойти на требования РФ.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/07/24/23525587.shtml?updated
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