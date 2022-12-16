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Неудачный год для российского газового гиганта. Газпром обнародовал данные

из-за войны в Украине и введение санкций российский газовый гигант уменьшил добычу газа. Теперь Россия ищет другие рынки сбыта для своих ресурсов.

сегодня, 14:30
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Автор:

Slava Kot

По последним данным российской нефтегазовой компании "Газпром" ее прибыль по добыче газа сократилась почти на 20%, а поставки энергоресурсов в страны Запада уменьшились на 45%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу "Газпрома" в Telegram.

Неудачный год для российского газового гиганта. Газпром обнародовал данные

Россия сокращает добычу газа. Фото: из открытых источников

За неполный 2022 год "Газпрому" снизил добычу газа на 19,6% по сравнению за такой же период 2021 года. Компания отмечает сокращение поставок в страны, не являющиеся членами СНГ на 45%,1%. Помимо западных рынков поставки упали и в самой России, прессслужба "Газпрома" пишет падение на уровне 5,2%.

Единственным направлением по информации российского гиганта, где экспорт растет оказался азиатский рынок, в частности в Китай. Президент Россия 15 декабря заявил, что планирует увеличить поставки газа на восточные направления, однако на строительство современной инфраструктуры в Китай могут уйти годы.

В Китай газ поступает через трубопровод, построенный в 2019 году, за 2021 год по нему было доставлено 10 млрд кубометров. РФ планирует построить еще один трубопровод в том же направлении через Монголию и, таким образом, продавать дополнительно 50 млрд куб. газа в год. В планах России реализовать эти проекты к 2025 году.

Также Путин ищет и другие возможности для продажи своих энергоресурсов. В октябре российский диктатор представил идею о создании газового хаба в Турции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия получает технологические продукты Запада, несмотря на санкции. Журналисты опубликовали список сотрудничающих с РФ компаний.

Также "Комментарии" писали об Олафе Шольце, который заговорил о сотрудничестве с Российской Федерацией.



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Источник: https://t.me/gazprom/1069
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