Невероятная сумма денег: стала известна зарплата российского пропагандиста Соловьева

Крупнейший рупор Кремля российский пропагандист Владимир Соловьев за три года увеличил свою зарплату в 30 раз. Журналисты-расследователи Delfi Estonia выяснили, что Соловьев в 2023 году получил за свою пропаганду 1,5 млрд. рублей (16 млн. долларов).



Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Журналисты из Delfi Estonia проанализировали утечку кремлевских документов из внутриполитического управления администрации президента Путина и выяснили зарплату главного российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Оказалось, что Кремль заплатил за российскую пропаганду Владимира Соловьева 1,5 млрд. рублей. Для сравнения, в 2020 году издание The Ins посчитало, что Соловьев получил зарплату за год 52,6 млн. рублей, что в 30 раз меньше чем в 2023 году.

Кроме того, расследователи обнаружили, что Соловьев хотел увеличить свою зарплату в 2024 году до 3 млрд. рублей и требовал встречи с Владимиром Путиным. Однако российское руководство оставило его зарплату на уровне прошлого года.

Также группа Delfi Estonia выяснила, что уполномоченная по правам детей в России Мария Львова-Белова, на которую Международный уголовный суд выдал ордер на арест, получит в 2024 году 42 млн рублей, которые должны пойти на "выдворение детей из особой военной зоны оккупации".

Кремль за прошлый год выделил на свою пропаганду 110 млрд рублей, разделенных на три категории: информационно-идеологическая война, "новые регионы" и президентские выборы.

Владимир Соловьев – один из главных пропагандистов Владимира Путина, ведущий российского государственного канала "Россия 1". С осени 2018 года он является ведущим программы "Москва. Кремль. Путин", в которой рассказывает о деятельности российского правительства и президенте. В его программе регулярно выступают политики, поддерживающие действия Кремля. Пропагандист также известен своими антиукраинскими заявлениями и угрозами странам Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пропагандист Соловьев жалуется на русофобию на Западе.