"Никаких правил": Медведев угрожает планом ответа России на западные санкции

США ввели новые санкции против России, цель которых запретить Кремлю обходить предыдущие ограничения, в частности это касается нефти, полупроводников и микросхем. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил план ответа на западные санкции против России.



Заместитель председателя СовБеза РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Медведев заявил, что США и их союзники введением новых санкций против России объявили "войну без правил", поэтому Кремль решительно ответит Западу.

"Никаких правил для врага! Пусть получат все по полной за вред России и как можно болезненнее! Глаз за глаз, зуб за зуб", — заявил Медведев.

Как следствие, Дмитрий Медведев предложил в своем пропагандистском заявлении угрожающий ответ на западные санкции, состоящий из пяти ключевых пунктов:

— нанести максимальный ущерб западным странам в сфере экономики, навредить руководителям государств и благосостоянию граждан в этих странах;

— поиск уязвимых мест и атаковать их, чтобы парализовать работу компаний и госучреждений;

— поиск проблем в западных технологиях и бить по ним, чтобы уничтожить энергетику, промышленность, транспорт, банковские и соцуслуги;

— передавать союзникам России все виды вооружений, кроме ядерного;

— распространять вбросы в медиасферу Запада их зловещих страхов и использовать все их жуткие фантомные боли.

Вместе с тем Медведев не указал, как Россия будет реализовывать его план действий.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на санкции США. Представитель МИД РФ Мария Захарова и посол России в США заявили, что Кремль решительно ответит, однако не указали конкретные шаги ответа Москвы на санкции Запада.

Также "Комментарии" писали о том, что европейские дипломаты жалуются на поведение Германии, которая блокирует санкции против России от ЕС.

