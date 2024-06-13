"Никаких правил": Медведев угрожает планом ответа России на западные санкции

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Slava Kot
США ввели новые санкции против России, цель которых запретить Кремлю обходить предыдущие ограничения, в частности это касается нефти, полупроводников и микросхем. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил план ответа на западные санкции против России.
Заместитель председателя СовБеза РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Медведев заявил, что США и их союзники введением новых санкций против России объявили "войну без правил", поэтому Кремль решительно ответит Западу.
Как следствие, Дмитрий Медведев предложил в своем пропагандистском заявлении угрожающий ответ на западные санкции, состоящий из пяти ключевых пунктов:
Вместе с тем Медведев не указал, как Россия будет реализовывать его план действий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на санкции США. Представитель МИД РФ Мария Захарова и посол России в США заявили, что Кремль решительно ответит, однако не указали конкретные шаги ответа Москвы на санкции Запада.
Также "Комментарии" писали о том, что европейские дипломаты жалуются на поведение Германии, которая блокирует санкции против России от ЕС.
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