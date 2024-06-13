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"Никаких правил": Медведев угрожает планом ответа России на западные санкции

Дмитрий Медведев прокомментировал санкции США против России и с угрозами рассказал, как в Кремле должны ответить на такие действия Запада.

сегодня, 10:25
Автор:
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Slava Kot
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США ввели новые санкции против России, цель которых запретить Кремлю обходить предыдущие ограничения, в частности это касается нефти, полупроводников и микросхем. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил план ответа на западные санкции против России.

"Никаких правил": Медведев угрожает планом ответа России на западные санкции

Заместитель председателя СовБеза РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Медведев заявил, что США и их союзники введением новых санкций против России объявили "войну без правил", поэтому Кремль решительно ответит Западу.

"Никаких правил для врага! Пусть получат все по полной за вред России и как можно болезненнее! Глаз за глаз, зуб за зуб", — заявил Медведев.

Как следствие, Дмитрий Медведев предложил в своем пропагандистском заявлении угрожающий ответ на западные санкции, состоящий из пяти ключевых пунктов:

  • — нанести максимальный ущерб западным странам в сфере экономики, навредить руководителям государств и благосостоянию граждан в этих странах;
  • — поиск уязвимых мест и атаковать их, чтобы парализовать работу компаний и госучреждений;
  • — поиск проблем в западных технологиях и бить по ним, чтобы уничтожить энергетику, промышленность, транспорт, банковские и соцуслуги;
  • — передавать союзникам России все виды вооружений, кроме ядерного;
  • — распространять вбросы в медиасферу Запада их зловещих страхов и использовать все их жуткие фантомные боли.

Вместе с тем Медведев не указал, как Россия будет реализовывать его план действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на санкции США. Представитель МИД РФ Мария Захарова и посол России в США заявили, что Кремль решительно ответит, однако не указали конкретные шаги ответа Москвы на санкции Запада.

Также "Комментарии" писали о том, что европейские дипломаты жалуются на поведение Германии, которая блокирует санкции против России от ЕС.



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