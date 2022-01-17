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Никакого плана "Б" быть не может: в РФ ответили, как решить конфликт на Донбассе

По словам Лаврова, Киев якобы обязан выполнять минские соглашения

сегодня, 15:52
Автор:

Елизавета Черных
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что только выполнение минских договоренностей поможет решить конфликт на Донбассе. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РБК. 

Никакого плана "Б" быть не может: в РФ ответили, как решить конфликт на Донбассе

Сергей Лавров - фото из открытых источников

Глава МИД РФ заявил, что официальный Киев якобы обязан выполнять минские соглашения: 

"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может. Есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить", — сказал Сергей Лавров. 

Отметим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о ситуации на Востоке страны и попытках дипломатов разрешить конфликт мирным путем. По словам главы ведомства, в украинской власти не было и нет никаких планов по наступательным военным операциям на временно оккупированные территории Донбасса. Это дипломат подчеркнул, ведь были заявления российских делегаций о возможном развертывании военных действий со стороны Украины для освобождения Крыма и Донбасса. Дмитрий Кулеба отметил, что в 2021 году Украина пыталась найти дипломатические решения на основе минских договоренностей. А Франция и Германия выступили посредниками в ее переговорах с Россией.

Напомним, что ранее российский министр иностранных дел заявил о двух "красных линиях" для Москвы в вопросе вступления Украины в НАТО. Одной из них Лавров назвал появление Альянса на российских границах. 

Ранее "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что для обсуждения отношений между Россией и Украиной не требуется привлечения Соединенных Штатов Америки. Так, в Москве не видят тем для обсуждения на возможных переговорах трех сторон — РФ, США и Украины.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nikakogo-plana-b-rossiya-otvetila-reshit-1642424468.html
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Обсуждения

Олександр

сегодня, 16:38

Як може окупант видвигати якісь умови це нонсес!!! Звільніть крим а тоді щось вякайте мерзенна коняка!!!

Олександр

сегодня, 16:32

Що берія, що лавров, одне і теж обличчя, ось де собака зарита!!!Що тот був людина ненавистник, що ця коняка!!!

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