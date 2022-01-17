Никакого плана "Б" быть не может: в РФ ответили, как решить конфликт на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что только выполнение минских договоренностей поможет решить конфликт на Донбассе. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Сергей Лавров - фото из открытых источников

Глава МИД РФ заявил, что официальный Киев якобы обязан выполнять минские соглашения:

"Для украинского режима никакого плана "Б" быть не может. Есть только минские соглашения, которые Киев обязан досконально выполнить", — сказал Сергей Лавров.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о ситуации на Востоке страны и попытках дипломатов разрешить конфликт мирным путем. По словам главы ведомства, в украинской власти не было и нет никаких планов по наступательным военным операциям на временно оккупированные территории Донбасса. Это дипломат подчеркнул, ведь были заявления российских делегаций о возможном развертывании военных действий со стороны Украины для освобождения Крыма и Донбасса. Дмитрий Кулеба отметил, что в 2021 году Украина пыталась найти дипломатические решения на основе минских договоренностей. А Франция и Германия выступили посредниками в ее переговорах с Россией.

Напомним, что ранее российский министр иностранных дел заявил о двух "красных линиях" для Москвы в вопросе вступления Украины в НАТО. Одной из них Лавров назвал появление Альянса на российских границах.

Ранее "Комментарии" писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что для обсуждения отношений между Россией и Украиной не требуется привлечения Соединенных Штатов Америки. Так, в Москве не видят тем для обсуждения на возможных переговорах трех сторон — РФ, США и Украины.

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