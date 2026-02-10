Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал громкое заявление об отношениях с Кремлем во время "исторического" визита вице-президента США Джей Ди Венса в Ереван. В интервью Общественному телевидению Армении он заверил, что ни одна сила не втянет страну в конфликт с РФ: "У нас не было, нет и не будет повестки дня нанесения ущерба РФ и ее интересам. Это исключается".

«Никакого вреда интересам РФ»: Пашинян отрицал противостояние с Москвой на фоне исторического визита вице-президента США

В то же время, визит Джей Ди Вэнса , который посольство США назвало "историческим", демонстрирует стремительный разворот Армении в сторону Запада. Пашинян отметил, что "партнерство Армении и США крепче, чем когда-либо", а обсуждение охватило сферы ИИ, полупроводников, обороны и энергетики.

Поездка проходит на фоне значительного дипломатического успеха: полгода назад при посредничестве Дональда Трампа Армения и Азербайджан подписали в Белом доме мирное соглашение, которое должно прекратить 40-летний конфликт.

Ключевым достижением стало подписание соглашения в энергетическом секторе на сумму $9 млрд. Как отмечает News.am, это стратегический шаг для преодоления зависимости от РФ, где страна находилась годами. Визит проходит на фоне дипломатического успеха полугодовой давности, когда при посредничестве Дональда Трампа было подписано мирное соглашение с Азербайджаном.

По данным Reuters, поездка вице-президента на Кавказ "продлится два дня, в среду и четверг Вэнс посетит Азербайджан". Этот тур подчеркивает активную роль администрации США в вытеснении российского влияния через стратегические инвестиции и гарантии безопасности.