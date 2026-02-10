«Жодної шкоди інтересам РФ»: Пашинян заперечив протистояння з Москвою на тлі історичного візиту віцепрезидента США

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зробив гучну заяву щодо відносин із Кремлем під час "історичного" візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса до Єревана. В інтерв'ю Громадському телебаченню Вірменії він запевнив, що жодна сила не втягне країну в конфлікт із РФ: "У нас не було, немає і не буде порядку денного щодо завдання шкоди РФ та її інтересам. Це виключається".

Водночас візит Джей Ді Венса, який посольство США назвало "історичним", демонструє стрімкий розворот Вірменії у бік Заходу. Пашинян відзначив, що "партнерство Вірменії та США міцніше, ніж коли-небудь", а обговорення охопило сфери ШІ, напівпровідників, оборони та енергетики.

Поїздка відбувається на тлі значного дипломатичного успіху: пів року тому за посередництва Дональда Трампа Вірменія та Азербайджан підписали у Білому домі мирну угоду, що має покласти край 40-річному конфлікту.

Ключовим досягненням стало підписання угоди в енергетичному секторі на суму $9 млрд. Як зазначає News.am, це стратегічний крок для подолання залежності від РФ, у якій країна перебувала роками. Візит відбувається на тлі дипломатичного успіху піврічної давнини, коли за посередництва Дональда Трампа була підписана мирна угода з Азербайджаном.

За даними Reuters, поїздка віцепрезидента на Кавказ "триватиме два дні, у середу та четвер Венс відвідає Азербайджан". Цей тур підкреслює активну роль адміністрації США у витісненні російського впливу через стратегічні інвестиції та безпекові гарантії.