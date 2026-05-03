Низкий рейтинг Путина серьезно беспокоит Кремль перед выборами в России

В преддверии парламентских выборов в России в Кремле растет тревога из-за падения уровня поддержки российского диктатора Владимира Путина. Как сообщает французское издание Le Monde, негативная динамика связана с длительным влиянием войны против Украины, экономическими трудностями и ограничением доступа в интернет.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По оценкам аналитиков Le Monde, именно эти факторы постепенно подрывают доверие к российским властям. В частности, ограничения цифровых сервисов вызывают растущее недовольство в крупных городах, где жители в значительной степени зависят от онлайн-инфраструктуры. В то же время в регионах ситуация менее заметна из-за доминирования телевидения как основного источника информации.

Политологи также обращают внимание на изменение публичного поведения Путина. По их словам, в периоды падения рейтинга кремлевская команда активизирует медийные кампании, призванные создать образ близости к народу.

"Инцидент с поцелуем в Санкт-Петербурге – это верный признак того, что Путин озабочен снижением своей популярности", – иронизирует российский политолог в изгнании Фарида Рустамова.

Другим примером она называет поведение Путина, который все реже появляется на публике вне Москвы.

Издание привело слова источника из Москвы, утверждающего, что в политических кругах "господствует невероятное напряжение". По его словам, те, кто не разбогател на войне, страдают от отключения интернета.

"Они насмехаются над Путиным, над этим новым Брежневом, столь оторванным от реальности. Но царит страх. Даже среди элиты", — сказал источник.

По данным социологов, уровень одобрения Путина с начала года опустился на 12% и составляет 65,6%. Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Доля граждан, не доверяющих главе Кремля, также растет.

На этом фоне эксперты не исключают, что Кремль может прибегнуть к новым инструментам мобилизации общества, в частности, из-за усиления риторики о "внешней угрозе".

