Низкий рейтинг Путина серьезно беспокоит Кремль перед выборами в России

Slava Kot
В преддверии парламентских выборов в России в Кремле растет тревога из-за падения уровня поддержки российского диктатора Владимира Путина. Как сообщает французское издание Le Monde, негативная динамика связана с длительным влиянием войны против Украины, экономическими трудностями и ограничением доступа в интернет.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
По оценкам аналитиков Le Monde, именно эти факторы постепенно подрывают доверие к российским властям. В частности, ограничения цифровых сервисов вызывают растущее недовольство в крупных городах, где жители в значительной степени зависят от онлайн-инфраструктуры. В то же время в регионах ситуация менее заметна из-за доминирования телевидения как основного источника информации.
Политологи также обращают внимание на изменение публичного поведения Путина. По их словам, в периоды падения рейтинга кремлевская команда активизирует медийные кампании, призванные создать образ близости к народу.
Другим примером она называет поведение Путина, который все реже появляется на публике вне Москвы.
Издание привело слова источника из Москвы, утверждающего, что в политических кругах "господствует невероятное напряжение". По его словам, те, кто не разбогател на войне, страдают от отключения интернета.
По данным социологов, уровень одобрения Путина с начала года опустился на 12% и составляет 65,6%. Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Доля граждан, не доверяющих главе Кремля, также растет.
На этом фоне эксперты не исключают, что Кремль может прибегнуть к новым инструментам мобилизации общества, в частности, из-за усиления риторики о "внешней угрозе".
