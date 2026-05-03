У Кремлі заявили, що виступ російського диктатора Володимира Путіна під час параду 9 травня у Москві стане ключовою подією, на яку "очікує весь світ". Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи підготовку РФ до святкування одного з головних свят Росії.

Російський диктатор Володимир Путін.

Дмитро Пєсков у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну розповів про виступу Путіна на 9 травня. За словами Пєскова, звернення російського диктатора нібито традиційно має велике міжнародне значення.

"Ми очікуємо на дуже важливий, як завжди, виступ президента на Параді", — сказав Пєсков та додав, що виступ глави російської держави "завжди чекає весь світ, виправдано чекає".

Щодо графіку Путіна на 9 травня, то речник Кремля стверджує, що Путін проведе низку зустрічей з гостями, які приїдуть на парад до Москви.

"Буде напруженим робочим днем. Будуть двосторонні зустрічі з гостями, які будуть з нами", — сказав представник Путіна.

Цьогорічний парад на Червоній площі відбудеться у зміненому форматі. У Кремлі пояснюють це міркуваннями безпеки через війну проти України. Захід планують провести без демонстрації військової техніки.

