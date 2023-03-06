Ночная "бавовна" в Подмосковье: стали известны подробности

В подмосковном городе Видное произошел взрыв в цеху Московского коксогазового завода. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС РФ.

Хлопки в Подмосковье. Фото: из открытых источников

"Городской округ Видное, Белокаменное шоссе, дом 13 (коксогазовый завод), хлопок в цеху. Горит <...> насосная колонна с бензолом. Открытое горение строения 20 на 10 м высотой 20 м", — заявил собеседник агентства.

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По данным источника ТАСС в экстренных службах, огнем охвачено 200 кв. м – все здание. Позже на предприятии сообщили, что пожар локализирован, пострадавших нет. Позже его потушили.

Стоит отметить, АО "Московский коксогазовый завод" ("Москокс") производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Компания входит в ПАО "Мечел". В этом году предприятие было внесено в санкционный список Украины.

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