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Кравцев Сергей
В подмосковном городе Видное произошел взрыв в цеху Московского коксогазового завода. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС РФ.
Хлопки в Подмосковье. Фото: из открытых источников
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По данным источника ТАСС в экстренных службах, огнем охвачено 200 кв. м – все здание. Позже на предприятии сообщили, что пожар локализирован, пострадавших нет. Позже его потушили.
Стоит отметить, АО "Московский коксогазовый завод" ("Москокс") производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Компания входит в ПАО "Мечел". В этом году предприятие было внесено в санкционный список Украины.
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