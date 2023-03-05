Защити себя сам: о чем говорит призыв к бизнесу РФ закупать системы ПВО – какой будет реакция

Российским корпорациям нужно искать средства и самим закупать системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. О чем говорят подобные заявления? Как на них может отреагировать российский бизнес? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Средства ПВО. Фото: из открытых источников

Учитывая участившиеся удары украинскими дронами, становится понятно, что всё большая территория РФ находится в зоне риска

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поясняет:

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"Такие заявления говорят о том, что у российской государственной машины уже не хватает денег на обеспечение противовоздушной обороны своими средствами. Учитывая участившиеся удары украинскими дронами, становится понятно, что всё большая территория РФ находится в зоне риска. И нет ресурсов защитить все объекты, в том числе коммерческие".

Рассуждая о том, как будет реагировать бизнес, политолог предположил, что у кого будут деньги, возможно, что-то предпримут для собственной безопасности, но в целом вряд ли стоит ожидать хорошей реакции.

"Безусловно, защита неба – функция государства. Особенно на фоне многолетних мантр о том, как сильна российская ПВО, все их "Панцири" и С-400. На деле, как выяснилось, они не способны защитить даже от простейших дронов, которые уже долетают фактически до Москвы, как показали недавние события", – констатирует Максим Яли.

Власти пытаются подчеркнуть, что война – дело всех россиян

По мнению кандидата политических наук, политолог Алексея Якубина, такие заявления в первую очередь рассчитаны на то, чтобы усилить внутри российского общества ощущение правильности агрессии, которую осуществляет их государство против Украины. Подчеркнуть, что война – дело всех россиян.

"У Кремля отчасти меняется концепция. Если раньше российско-украинская война подавалась путинскими пропагандистами как "спецоперация", как нечто, с чем справится руководство страны, как какие-то "сводки с полей", то в последнее время участились тезисы о том, что война уже внутри РФ. Что она — так или иначе — касается всех", – поясняет эксперт.

Он уверен, что участившиеся сообщения о налетах беспилотников, о взрывах, странная ситуация с ДРГ в Брянской области, используется Кремлем в своих целях. Мол, это может повторяться по всей России.

"Смысл такого рода тезисов – чтобы граждане ощущали, с одной стороны, собственную незащищенность, с другой – мобилизировались на отпор "общему врагу". Из этой же области заявления со стороны Госдумы по поводу того, что бизнес должен активнее включаться в усиление той же системы ПВО, – отмечает Алексей Якубин. – Думаю, у российской власти есть закрытые социологические замеры, которые показывают, что год полномасштабной войны снизил ее поддержку в обществе и, чтобы повлиять на народ, власть решила, условно говоря, перенести войну вовнутрь. Пугая россиян тем, что никто не находится в безопасности. Тем самым мобилизуя их. Отчасти это также признание со стороны РФ в целом несправедливой тактики, которую она вела в контексте тех же ударов по критической инфраструктуре Украины, что идет вразрез с условиями и обычаями войны".

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