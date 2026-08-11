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Ночные взрывы и огромный пожар: по какому важному объекту в РФ ударила Украина

Сотрудников логистического объекта эвакуировали. Причина возгорания пока официально не названа, а очевидцы сообщают о взрывах

11 августа 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

В ночь на 11 августа в Воронежской области произошел крупный пожар на территории логистического комплекса Wildberries. Перед возгоранием местные жители сообщали о взрывах в районе села Александровка Новоусманского района.

Ночные взрывы и огромный пожар: по какому важному объекту в РФ ударила Украина

Атака на склады Wildberries. Фото: из открытых источников

О пожаре сообщают местные жители и мониторинговый проект ASTRA. По кадрам, опубликованным очевидцами, горит территория крупного складского объекта Wildberries. В самой компании подтвердили, что сотрудников комплекса эвакуировали.

При этом официальной информации о причине возгорания пока нет. Не сообщалось и о возможных последствиях для людей. На опубликованных видео заметен масштабный пожар, охвативший значительную часть территории объекта.

Логистический комплекс Wildberries в Александровке начал полноценно работать в ноябре 2025 года. Это один из крупных объектов компании в регионе. Согласно данным Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области, площадь комплекса составляет около 152,9 тыс. квадратных метров.

Его вместимость превышает 90 миллионов товарных позиций. В строительство объекта компания РВБ, объединяющая Wildberries и Russ, вложила около 11 млрд рублей.

Пока остается неизвестным, что именно стало причиной пожара и был ли он связан с сообщениями о взрывах. Российские власти на момент публикации не представили подробной официальной версии произошедшего.

В случае подтверждения существенного повреждения комплекса инцидент может иметь последствия не только для самого объекта, но и для работы логистической инфраструктуры Wildberries в регионе. Подробности происшествия и размер возможного ущерба устанавливаются.

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