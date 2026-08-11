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Нічні вибухи та величезна пожежа: по якому важливому об'єкту у РФ вдарила Україна

Співробітників логістичного об'єкту евакуювали. Причину займання поки що офіційно не названо, а очевидці повідомляють про вибухи

11 серпня 2026, 07:05
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Кравцев Сергей

У ніч на 11 серпня у Воронезькій області сталася велика пожежа на території логістичного комплексу Wildberries. Перед займанням місцеві жителі повідомляли про вибухи в районі села Олександрівка Новоусманського району.

Нічні вибухи та величезна пожежа: по якому важливому об'єкту у РФ вдарила Україна

Атака на склади Wildberries. Фото: з відкритих джерел

Про пожежу повідомляють місцеві жителі та моніторинговий проект ASTRA. За кадрами, опублікованими очевидцями, горить територія великого складського об'єкту Wildberries. У компанії підтвердили, що співробітників комплексу евакуювали.

При цьому офіційної інформації про причину займання поки що немає. Не повідомлялося і про можливі наслідки для людей. На опублікованих відео помітна масштабна пожежа, яка охопила значну частину території об'єкту.

Логістичний комплекс Wildberries у Олександрівці почав повноцінно працювати у листопаді 2025 року. Це один із великих об'єктів компанії в регіоні. За даними Агентства із залучення інвестицій Воронезької області, площа комплексу становить близько 152,9 тис. квадратних метрів.

Його місткість перевищує 90 мільйонів товарних позицій. У будівництво об'єкта компанія РВБ, що об'єднує Wildberries та Russ, вклала близько 11 млрд рублів.

Поки залишається невідомим, що саме спричинило пожежу і чи була вона пов'язана з повідомленнями про вибухи. Російська влада на момент публікації не представила докладної офіційної версії події.

У разі підтвердження суттєвого пошкодження комплексу інцидент може мати наслідки не лише для самого об'єкта, а й для роботи логістичної інфраструктури Wildberries у регіоні. Подробиці події та розмір можливої шкоди встановлюються.

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